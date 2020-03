CSGT truy đuổi, khống chế xe ô tô dùng biển giả và chở đầy thuốc lá lậu

Theo đó, cục Cảnh sát Giao thông (bộ Công an) cho biết, vào khoảng 3h15’ rạng sáng cùng ngày, đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (cục Cảnh sát Giao thông) đang làm nhiệm vụ tại Km11 đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phát hiện một xe ô tô gắn BKS 51G-754.16 vi phạm chạy quá tốc độ quy định.



Lúc này, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe tiếp tục nhấn ga bỏ chạy với tốc độ rất cao.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT để truy đuổi.

Khi đến Km19+800 của đường cao tốc, thuộc ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe ô tô con bất ngờ dừng lại sát lề phải đường, 2 nam thanh niên trong xe vội mở cửa nhào ra ngoài bỏ trốn, để lại xe ô tô.

Biển số xe ô tô giả và rất nhiều thuốc lá lậu đã bị thu giữ.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập tức thông báo, phối hợp với nhân viên của Ban quản lý đường cao tốc tiến hành kiểm tra bên trong chiếc xe ô tô nghi vấn.

Qúa trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều bao tải, trong đó có một số bao để lộ ra những cây thuốc lá hiệu JET.

Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa phương tiện đến Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, bàn giao cho đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phước Thiền để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng còn làm rõ BKS 51G – 754.16 gắn trên chiếc xe ô tô là biển giả, biển số thật là 81A – 084.74.

Số tang vật thu giữ trên xe có 11.997 bao thuốc lá ngoại, trong đó có 1.119 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 10.878 bao thuốc lá ngoại hiệu JET; một gói nilông hàn kín hai đầu có kích thước 4x4,5 cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); một con dao tự chế; một dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một số giấy tờ xe ô tô.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.