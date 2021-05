CSGT sẵn sàng “mở đường” cho người dân về Hà Nội, TP.HCM làm việc sau nghỉ lễ

Ghi nhận tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ngay từ 12h trưa 2/5, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Phòng 8, Cục CSGT đã tổ chức phân luồng giao thông từ xa, bố trí các tổ công tác tuần tra trên tuyến điều tiết giao thông.

Đại úy Đinh Vạn Sơn - Phó Đội 3 cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSGT Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình,... nắm bắt lượng người trả phòng sau nghỉ lễ và phương tiện sẽ tăng đột biến từ 15h-21h đơn vị đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt trực sớm hơn 1 tiếng so với kế hoạch.

"Với lưu lượng đông như vậy, Đội 3 đã bố trí 8 chốt trên toàn tuyến cao tốc tại các điểm ra vào và 2 tổ tuần lưu bằng mô tô giải quyết các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông" - Đại úy Sơn thông tin.

Đại úy Sơn cũng cho biết, đơn vị đặt ra các tình huống va chạm giao thông để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, Đội 3 cũng phối hợp với trạm thu phí để khi xảy ra ùn tắc kéo dài tại khu vực trạm thì tiến hành xả trạm theo quy định.

Trong một diễn biến khác liên quan, đại diện Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, trong ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ ngày 2/5/2020, giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương.

Trên đường bộ, đã xảy ra 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người. Trong ngày nghỉ thứ 3, ghi nhận 1 vụ tai nạn giao thông ở đường sắt làm 1 người chết tại Hải Phòng và 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa tại Đồng Tháp làm một người quốc tịch nước ngoài tử vong.

Cục CSGT cũng ghi nhận, tình hình giao thông trên địa bàn ngày 1/5 tại các tuyến giao thông ra, vào cửa ngõ 2 thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã ổn định trở lại, mật độ giao thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc, các tuyến cao tốc các phương tiện lưu thông bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, CSGT Công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.026 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2020, tăng 1.095 trường hợp (tăng 13,8%); phạt tiền 8 tỷ 553,3 triệu đồng. Trong đó, đường bộ công an các tỉnh đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.771 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2020, tăng 967 trường hợp (tăng 11,23%); phạt tiền 8 tỷ 77 triệu đồng; tạm giữ 60 xe ô tô, 1.490 xe mô tô; tước 789 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 969 t/h, vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp.

Các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, phát hiện xử lý 86 trường hợp vi phạm, phạt tiền 316,3 triệu đồng, tước 46 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2020, tăng 41 trường hợp (tăng 32 %); phạt tiền 160 triệu đồng.

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục CSGT đã kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường sắt tại 03 nhà ga trọng điểm, 04 chuyến tàu, kiểm tra nồng độ cồn và quy trình tác nghiệp của 69 nhân viên đường sắt; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Qua kiểm tra, lập biên bản 01 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước khoảng 3 triệu đồng.