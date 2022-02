"Crazy Love" của Krystal tung poster đầy kích thích sau khi khiến fan thất vọng vì nhan sắc nam chính

Crazy Love do Kim Jae Wook, Krystal và Ha Jun đóng chính là một câu chuyện tình cảm lãng mạn và hỗn loạn giữa một giám đốc thô lỗ, giỏi giang nhưng phải nhận được một lời đe dọa đầy "sát khí" và cô thư ký bị bệnh nan y.

Kim Jae Wook đóng vai Noh Go Jin, một nhân vật tự cao tự đại, là giám đốc điều hành của công ty giáo dục GOTOP và là giảng viên toán hàng đầu cả nước với chỉ số IQ 190. Krystal vào vai Lee Shin Ah, thư ký của Noh Go Jin, người không có nhiều kinh nghiệm. Ha Jun đảm nhận vai Oh Sae Gi, phó chủ tịch điển trai của GOTOP, người có khả năng dỗ dành Noh Go Jin và an ủi những nhân viên bị CEO làm tổn thương.

Mặc dù Noh Go Jin là một giảng viên ngôi sao, nhưng anh lại bị các nhân viên không ưa vì tính cách nóng nảy và nhạy cảm. Thứ duy nhất anh thực sự coi trọng là tiền. Bởi vì tính khí khó chịu của mình, Noh Go Jin nhận được rất nhiều lời đe dọa bị giết. Tuy nhiên, khi các mối đe dọa về cái chết ngày càng trầm trọng hơn, anh đã tạo ra bí mật của riêng mình để bắt tên tội phạm.

Mặt khác, Lee Shin Ah là một thư ký nhút nhát nhưng siêng năng. Không ai từng là thư ký của Noh Go Jin trong hơn ba tháng, nhưng cô đã làm việc hết sức nỗ lự trong một năm để đạt được ước mơ của mình. Tuy vậy, cuộc sống mang đến cho cô sự tuyệt vọng thay vì hy vọng ngọt ngào, khi cô nhận ra mình không còn nhiều thời gian để sống. Nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của Noh Go Jin, Lee Shin Ah lên kế hoạch cho một bí mật tàn nhẫn để trả thù.

Oh Sae Gi là người sếp lý tưởng vừa có ngoại hình đẹp lại vừa có cách cư xử ấm áp. Tuy nhiên, anh cũng có một bí mật mà anh thậm chí không nói với Noh Go Jin, mặc dù họ rất thân thiết.

Hai poster mới được phát hành cho thấy Noh Go Jin, Lee Shin Ah và Oh Sae Gi đang tạo dáng ở sát nhau. Trong hình, họ giữ ngón tay trên môi và ngụ ý những bí mật của riêng mình bằng những biểu cảm đầy ẩn ý. Dòng chữ có nội dung "Mọi người đều có bí mật" làm gia tăng sự mong đợi cho câu chuyện hấp dẫn của họ.

Crazy Love sẽ khởi chiếu vào ngày 7 tháng 3 lúc 21:30 tối (KST).

https://afamily.vn/crazy-love-cua-krystal-tung-poster-day-kich-thich-sau-khi-khien-fan-that-vong-vi-nhan-sac-nam-chinh-20220226170522448.chn