Cô bạn thân xấu số của Son Ye Jin trong Tuổi 39: Nữ hoàng nhạc kịch xứ Hàn, đóa hoa nở muộn của màn ảnh

Sau khi bộ phim Tuổi 39 phát sóng, cái tên Jeon Mi Do nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Jeon Mi Do sinh năm 1982, được ví như đóa hoa nở muộn trên màn ảnh Hàn.

Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí Hàn Quốc thông qua lĩnh vực nhạc kịch. Vào năm 2006, Jeon Mi Do chính thức ra mắt khán giả trong vở Mr. Mouse. Năm 2008, nữ diễn viên gây tiếng vang với Agnes of God, đồng thời thắng giải "Diễn viên mới xuất sắc". Jeon Mi Do khẳng định tài năng bằng hàng loạt vở diễn như Bungee Jump, Werther, Once, Man of La Mancha, Sweeney Todd, Maybe a Happy Ending.... Với 15 năm kinh nghiệm, Jeon Mi Do được mệnh danh là nữ hoàng nhạc kịch.

Ở tuổi 38, Jeon Mi Do có bộ phim truyền hình đầu tiên là Hospital Playlist. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành Chae Song Hwa - một bác sĩ khoa thần kinh tài năng, mạnh mẽ và tốt bụng. Cô cuồng công việc, cuộc sống chỉ xoay quanh bệnh viện và gia đình. Vai diễn Chae Song Hwa giúp nữ diễn viên tỏa sáng trên màn ảnh Hàn, đồng thời giật giải Tân binh của năm.

Chưa dừng ở đó, Jeon Mi Do còn xuất hiện trong đề cử diễn viên nữ xuất sắc nhất của Baeksang lần thứ 56. "Khi tập đầu tiên của mùa một lên sóng, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ phim tạo được hiệu ứng tốt và sản xuất phần hai. Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự khen ngợi nên muốn diễn xuất tốt hơn nữa để đền đáp tình yêu của người hâm mộ" - nữ diễn viên chia sẻ.

Jeon Mi Do là người có đời tư kín tiếng khi không sử dụng mạng xã hội. Truyền thông chỉ biết nữ diễn viên kết hôn với một người ngoài ngành giải trí vào năm 2013. Vợ chồng Jeon Mi Do có một con trai. Jeon Mi Do không quá quan tâm đến việc phải tranh thủ sức nóng của mình để kiếm tiền. Sau khi nổi tiếng với Hospital Playlist, nữ diễn viên vẫn hạn chế nhận lời tham gia quảng cáo.

Tuổi 39 là dự án tiếp theo của Jeon Mi Do sau bộ phim Hospital Playlist. Trong phim, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Jung Chan Young - một người từng ước mơ trở thành một diễn viên. Jung Chan Young có đường tình duyên đầy lận đận. Cô liên tục dây dưa với người yêu cũ đã có gia đình. Sau khi quyết tâm chia tay, Jung Chan Young lại đau khổ biết tin bản thân bị bệnh ung thư sắp qua đời.







https://afamily.vn/co-ban-than-xau-so-cua-son-ye-jin-trong-tuoi-39-nu-hoang-nhac-kich-xu-han-doa-hoa-no-muon-cua-man-anh-20220224140148302.chn