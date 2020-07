Covid-19: Nhiều bệnh viện ở Mỹ có nguy cơ vỡ trận

Cùng lúc, 12 bệnh viện lớn nhất của Houston đang nói với lực lượng ứng phó khẩn cấp rằng họ không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân vì lý do an toàn, bởi họ đã quá tải khi phải đón nhận lượng bệnh nhân tăng gấp 3 lần so với thời điểm này của năm ngoái.

Hôm 9-7, 3.812 bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải nhập viện ở Houston, trong đó có hơn 1.000 người phải vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) – con số kỷ lục kể từ khi đại dịch này khởi phát tại Mỹ.

Giới chức Houston cảnh báo tình hình tại đây có thể lặp lại điều từng xảy ra ở TP New York hồi tháng 3 và 4, khi hàng ngàn người thiệt mạng vì bệnh viện quá tải.

Người dân Houston xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 hôm 9-7. Ảnh: Reuters

Thông thường, khi bệnh nhân đến khoa cấp cứu, họ được nhân viên y tế kiểm tra và chữa trị. Những người bị bệnh hoặc bị thương nặng sau đó sẽ được đưa đến những khu vực khác để được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, ở Houston vào thời điểm hiện tại, trong bối cảnh lượng bệnh nhân tăng mạnh, đặc biệt là những người nhiễm Covid-19, họ không còn nơi nào khác để đi.

"Thông thường, bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng sẽ được đưa đến ICU nhưng hiện tại, ICU không còn đủ giường, họ buộc phải đến phòng cấp cứu. Đây không phải là mức độ chăm sóc tốt nhất. Đây không phải là điều chúng tôi chọn lựa, chúng tôi buộc phải làm như vậy" – ông Esmaeil Porsa, một quan chức y tế cấp cao ở Houston, cho biết.

Mặc dù giới chức y tế hàng đầu Houston liên tục khẳng định họ có thể bổ sung hàng trăm giường bệnh cho ICU để đáp ứng nhu cầu gia tăng, ít nhất trong vài tuần tới, tình trạng lượng lớn bệnh nhân đang phải chuyển đến phòng cấp cứu cho thấy sự khó khăn trong việc triển khai kế hoạch này, đặc biệt là giữa lúc khủng hoảng Covid-19 đang diễn biến xấu.

Xe cấp cứu bên ngoài Trung tâm Y tế Texas hôm 6-7. Ảnh: New York Times

Trước đó, Covid-19 cũng từng khiến các phòng cấp cứu ở New York và Detroit bận rộn song lệnh phong tỏa tại những thành phố này đã làm giảm tai nạn giao thông và tội phạm bạo lực.



Trong khi đó, với việc phần lớn doanh nghiệp tại Texas vẫn mở cửa và mệnh lệnh ở nhà đã được gỡ bỏ, các bệnh viện ở Houston, cũng như những điểm nóng Covid-19 khác phải đối mặt với thách thức tận dụng phòng cấp cứu để chữa trị người nhiễm Covid-19 trong khi vẫn phải giải quyết lượng bệnh nhân cần được chăm sóc vì những lý do y tế khẩn cấp khác.

Trên khắp Nam Florida, bệnh viện cũng đang đối mặt sức ép gia tăng và những bệnh viện tuyến đầu đang phải linh hoạt để đối phó với sự gia tăng ca nhiễm Covid-19.

"Bệnh viện của chúng tôi đang hoạt động với khoảng 89% công suất. ICU đang hoạt động với hơn 100% công suất" – ông Leah Carpenter, Giám đốc điều hành Bệnh viện Memorial West, TP Pembroke Pines, chia sẻ.

Lượng bệnh nhân Covid-19 đang tăng mạnh tại Mỹ sau khi nhiều bang nới lỏng phong tỏa. Ảnh: Reuters

Trong ngày 11-7 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận thêm 66.528 ca nhiễm Covid-19 mới, lập tiếp một kỷ lục buồn về số ca lây nhiễm trong 24 giờ, theo Trường ĐH Johns Hopkins. Trong vòng 5 ngày qua, đã có 4 ngày Mỹ có từ 60.000 ca nhiễm mới trở lên.

Tổng số ca nhiễm ở Mỹ hiện là hơn 3,2 triệu ca, với 134.729 người chết.

Tuy tình hình nghiêm trọng song nhiều bang vẫn tiếp tục mở cửa. Hôm 11-7, Disney World thông báo mở cửa trở lại 2 trong số 4 công viên trò chơi của họ ở Orlando, bang Florida dù bang này mới có thêm 10.360 ca nhiễm và 95 ca tử vong.