Cột khói cao ngút bốc lên từ 1 công ty ở phường Tân Hiệp, TPHCM

Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty gỗ trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy được cho bùng phát tại Công ty TNHH Itree Funiture trên đường Tân Hiệp 14, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, TPHCM.

Clip ghi lại vụ việc

Dù nhiều người đã cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành, đám cháy sau đó bùng phát mạnh, lan ra xung quanh, khói đen bốc lên cao.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp triển khai nhiều hướng, tiếp cận, dập lửa.

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

Theo các cơ quan chức năng, Công ty TNHH Itree Funiture rộng hơn 1.000 m2, chuyên sản xuất gỗ và chế biến từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế..).

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được Công an TPHCM điều tra, thống kê làm rõ.