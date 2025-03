Liên quan đến những ồn ào xung quanh sản phẩm kẹo rau củ mà nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng quảng cáo, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã giao cho Thanh tra sở phối hợp Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh vào cuộc, kiểm tra quy trình sản xuất kẹo rau củ KERA tại Công ty CP ASIA LIFE.

Theo quyết định này, đoàn kiểm tra có 6 người do bà Lê Thị Châu, Chánh Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk làm trưởng đoàn. Quyết định cũng ghi rõ, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu Công ty cổ phần ASIA LIFE báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra.

"Trong quá trình kiểm tra nếu có vi phạm hành chính, đoàn sẽ xử phạt hành chính. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định", quyết định nêu.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ chất lượng viên kẹo rau củ Kera. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với báo Dân Việt, đại diện Công ty Cổ phần ASIAN LIFE, cho biết công ty chỉ là hợp tác gia công sản phẩm kẹo rau củ Kera theo hợp đồng với Công ty Cổ Phần Tập đoàn Chị em rọt.

Vị đại diện công ty cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt là công ty đăng ký công bố sản phẩm kẹo rau củ Kera. Về phía Công ty Cổ phần ASIAN LIFE chỉ hợp tác gia công và cung cấp sản phẩm theo đơn hàng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt.

"Đây là hàng của họ, chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng và dựa theo thành phần sản phẩm mà họ công bố. Về vấn đề quảng cáo, truyền thông thì chúng tôi không nắm được. Hiện tại, Công ty ASIAN LIFE chỉ là nhà máy tiếp nhận gia công sản phẩm", người đại diện nói.

Người đại diện thông tin thêm, theo nguyên tắc, các thành phần của sản phẩm, chúng tôi không thể công bố được.

Nếu công ty tiết lộ các thành phần trong quá trình gia công thì sẽ mất công thức sản phẩm của công ty đối tác, vi phạm hợp đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần ASIA LIFE tại Đắk Lắk. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin báo chí nêu trên các trang Facebook, TikTok… quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức (TPHCM) công bố.

Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Nội dung kiểm tra về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sản phẩm viên kẹo rau củ Kera do Hoa hậu Thùy Tiên cùng team “chị em rọt” Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo trên mạng xã hội đang nhận về nhiều sự chú ý từ dư luận.

Trong các hoạt động quảng cáo, bán hàng của những người nổi tiếng này có người nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau".

Liên quan đến việc này, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý vi phạm để ngăn ngừa kịp thời các vi phạm quảng cáo thực phẩm.

Nam An (t/h)