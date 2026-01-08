Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 9 bị can liên quan đến việc đưa 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - HNX: CAN).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, số lượng thịt lợn nhiễm bệnh nói trên đã được tập kết tại kho của công ty, trong đó khoảng 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền sản xuất. Đây là sự việc vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của doanh nghiệp có lịch sử 67 năm trong ngành chế biến thực phẩm.

Nghịch lý tài chính của doanh nghiệp Top 50 ASEAN

Trước khi sự việc trên bị phát giác, Đồ hộp Hạ Long được biết đến là doanh nghiệp lâu đời trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam (thành lập năm 1957).

Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống 3 nhà máy, cung cấp ra thị trường các sản phẩm như pate, thịt hộp, xúc xích tiệt trùng và duy trì hoạt động xuất khẩu sang các thị trường khu vực như EU, Châu Á và Trung Đông. Đáng chú ý, doanh nghiệp vừa được ghi nhận trong danh sách "Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN 2024".

Tuy nhiên, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long cho thấy những chuyển dịch đáng chú ý trong cơ cấu chi phí. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 471 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận gộp lại tăng từ 97 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18% lên 24%.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm của doanh thu. Trong khi doanh thu giảm 10,7%, giá vốn hàng bán giảm tới 17,3% (tương đương giảm 74,3 tỷ đồng ).

Nhờ sự tiết giảm này, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của công ty đạt 11,4 tỷ đồng, thay đổi tích cực so với mức lỗ 5,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu tài sản, tại thời điểm 30/9/2025, giá trị hàng tồn kho ghi nhận mức tăng 32% so với đầu năm, đạt 191,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khoản mục nguyên vật liệu tăng gấp đôi lên mức 116 tỷ đồng.

Áp lực huy động vốn cho dự án nhà máy mới

Hiện tại, Đồ hộp Hạ Long đang chịu áp lực phải di dời cơ sở sản xuất do quy hoạch phân khu đến năm 2040 của TP Hải Phòng chuyển đổi khu đất nhà máy 71 Lê Lai sang đất cây xanh công cộng.

Năm 2023, hơn 5.000 m2 đất của công ty đã bị thu hồi với mức đền bù tài sản trên đất ước tính tối đa khoảng 30 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với nhu cầu vốn đầu tư mới.

Để duy trì hoạt động, ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/12/2025 đã thông qua dự án đầu tư nhà máy mới tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 166 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ Quý 2/2027.

Để tài trợ cho dự án này, Halong Canfoco đã thông qua phương án chào bán 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 15.000 đồng/cp, nhằm huy động 75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thông tin khởi tố vụ án đã tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu trên thị trường. Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu CAN giảm sàn 10% xuống mức 27.900 đồng/cp. Diễn biến này làm thu hẹp khoảng cách giữa thị giá và giá chào bán, đồng thời tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến khả năng thành công của đợt phát hành, từ đó tác động đến tiến độ triển khai dự án nhà máy mới.