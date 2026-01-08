Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an xác định tổng số thịt bị nhiễm dịch gồm thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến. Có khoảng gần 2 tấn đã chế biến thành thịt hộp. (Ảnh: VTV1)