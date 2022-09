Công ty của Psy đang bị cảnh sát điều tra về cái chết của công nhân làm việc tại concert

Theo thông tin, người công nhân này đang ở độ tuổi 20. Người này chết sau khi rơi xuống trong lúc tháo dỡ phần dàn dựng "Summer Swag" sau buổi biểu diễn của Psy ở thành phố Gangneung vào ngày 30 tháng 7. Người ta nói rằng công nhân này không được cung cấp các thiết bị an toàn cần thiết bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Nếu đúng, P Nation đã vi phạm Đạo luật Sức khỏe và An toàn Công nghiệp, trong đó quy định rằng công việc bên ngoài sẽ bị tạm dừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vào thời điểm người lao động không may qua đời, P Nation tuyên bố: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thiết lập các biện pháp ngăn chặn một vụ tai nạn khác như vụ này xảy ra với tinh thần trách nhiệm". Bộ Việc làm và Lao động sau đó đã ban hành lệnh khám xét công ty của Psy với cáo buộc vi phạm luật an toàn trong ngành.

Trong một tin tức liên quan, lễ hội "Summer Swag" trước đó đã bị chỉ trích vì lượng nước được sử dụng để làm ướt khán giả trong bối cảnh hạn hán ở nước này. Nhiều người tham gia buổi hòa nhạc đã được kiểm tra dương tính với COVID-19 và thành phố Yeosu đã chỉ trích lễ hội vì để sân vận động bị hư hại nghiêm trọng.