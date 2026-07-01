Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm xét tốt nghiệp được tính dựa trên kết quả thi, điểm học bạ của cả ba năm THPT cùng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Trong công thức mới, điểm thi tốt nghiệp chiếm 50% tổng điểm xét tốt nghiệp, 50% còn lại được xác định từ kết quả học tập của học sinh trong ba năm lớp 10, 11 và 12 theo trọng số quy định.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Trong đó, Điểm trung bình các năm học được xác định theo công thức:

Điểm trung bình của từng năm học là trung bình cộng của tất cả các môn học được đánh giá bằng điểm số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân trước khi đưa vào công thức tính điểm xét tốt nghiệp.

Ngoài điểm thi và học bạ, thí sinh thuộc diện ưu tiên theo quy định được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm. Các đối tượng ưu tiên gồm con thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, người dân tộc thiểu số, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và một số trường hợp khác theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu thuộc nhiều diện ưu tiên, thí sinh chỉ được hưởng mức cộng cao nhất.

Bên cạnh đó, thí sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thí nghiệm thực hành, văn nghệ hoặc thể dục thể thao cấp tỉnh trở lên được cộng từ 1 đến 2 điểm khuyến khích, tùy theo mức giải đạt được. Điểm khuyến khích cũng không được cộng dồn mà chỉ tính theo giải có mức điểm cao nhất.

Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ điều kiện dự thi, không bị xử lý kỷ luật ở mức hủy kết quả thi, không có môn thi nào bị điểm từ 1 trở xuống và đạt điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Kết quả kỳ thi vừa là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh. Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Sau khi biết điểm thi vào ngày 1/7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 14/7. Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm ngoái kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 1,12 triệu thí sinh dự thi, trong đó khoảng 99,2% được công nhận tốt nghiệp. Hơn 8.800 thí sinh chưa đủ điều kiện tốt nghiệp và có thể đăng ký dự thi lại ở các kỳ thi tiếp theo nếu có nhu cầu.