Công thức món ngon với nguyên liệu tự nhiên bắt đầu năm mới an lành

Nguyên liệu tự nhiên để bắt đầu một năm mới an lành

Theo nhiều nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng thực phẩm, đậu nành là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, với hàm lượng protein chất lượng hàng đầu tương đương với thịt (hàm lượng protein trong đậu nành chiếm tới 38%). Tại nhiều quốc gia trên thế giới, đậu nành được lựa chọn để thay thế cho thịt động vật để giảm thiểu các bệnh Cholesterol xấu trong máu, huyết áp và tim mạch, vì đậu nành cung cấp nguồn chất béo thực vật dồi dào và an toàn cho sức khoẻ.

Với những lợi ích từ hạt đậu nành, nhiều sản phẩm được chiết xuất hoặc có nguồn gốc từ hạt đầu nành liên tục ra đời, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc dinh dưỡng của thế hệ người dùng hiện đại, xây dựng một lối sống ăn uống lành mạnh. Trong đó, những sản phẩm dầu ăn cao cấp được tinh luyện với công nghệ hiện đại như Dầu đậu nành thượng hạng Tường An Premium đột phá với "7 bước tinh luyện công nghệ châu Âu", khắt khe trong từng bước chắt lọc giúp loại bỏ những tạp chất có hại và lưu giữ nguồn dưỡng chất tự nhiên trong dầu ăn như Omega 3, 6, 9, Vitamin A, Vitamin E tự nhiên mang lại sản phẩm dầu ăn tinh khiết tuyệt đối và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh những lợi ích tốt cho sức khỏe và tim mạch, dầu đậu nành thượng hạng Tường An Premium cam kết 4 không: 0% Cholesterol, 0% chất bảo quản, 0% Trans Fat, 0% chất tạo màu để bạn an tâm thưởng thức những món ngon đầu năm mới, bắt đầu một năm nhiều năng lượng tích cực.

Món chiên rán với dầu đậu nành Tường An Premium để bắt đầu năm mới an lành, tích cực

Công thức món ngon ngày Tết với dầu đậu nành thượng hạng Tường An Premium



Khai mở đầu năm, gia đình Việt thường quây quần bên mâm cơm ấm nóng với những món ăn truyền thống chỉ cần nghe mùi thơm là thấy Tết Việt. Trong đó, món nem rán hay miền Nam gọi là chả giò là món ăn truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, biểu trưng cho một năm mới an lành, ổn định. Miếng chả giò giòn ruộm, thơm ngon chấm vào nước mắm tỏi ớt sánh quyện chính là một món khai vị đặc trưng ngày Tết.

- Cách chế biến:

Bước 1: sơ chế nguyên liệu

Sơ chế các nguyên liệu: miến rong, nấm mộc nhĩ, nấm hương ngâm vào bát nước ấm trong 15 phút, sau đó để ráo và cắt khúc khoảng 2-3cm. Su hào, cà rốt gọt vỏ và rửa sạch, sau đó thái hạt lựu nhỏ. Bóc hành khô, ớt và tỏi đập dập, băm nhỏ.

Bước 2: làm nhân nem rán

Trộn các nguyên liệu vào một bát lớn cùng thịt băm và 2 quả trứng, sau đó trộn với các gia vị gồm tiêu, nước mắm, hạt nêm và ướp trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Gói và rán nem

Sử dụng 1 chiếc đĩa lớn, trải bánh đa lên trên mặt, sau đó cho 1 ít nhân nêm vào giữa 2 mép, cuộn tròn, lưu ý là không cuộn quá chặt tay. Sau đó bắc chảo lên, đổ lượng dầu đậu nành Tường An Premium vừa phải. Đến khi dầu sôi, hạ lửa nhỏ và từ từ lần lượt thả từng cuộn nem vào. Khi nem rán ngả vàng, giòn thơm thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 4: Pha nước chấm nem rán

Cho 1 muỗng nước mắm, đường, giấm, nước lọc vào bát, khuấy đều. Sau cùng cho tỏi ớt băm lên trên là hoàn thành phần nước chấm.

Mâm cơm ngày Tết có thể biến tấu bằng món Cá hồi áp chảo để thay đổi khẩu vị nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Trong dân gian, cá biểu tượng cho sự sung túc, no đủ, món cá hồi áp chảo ngày Tết chính là sự mong cầu một năm mới đủ đầy, no ấm.

- Cách chế biến:

Bước 1: làm sạch và khử tanh cá hồi bằng cách rửa cá hồi bằng nước lạnh, hoà tan ít muối vào rượu trắng rồi cho cá rửa, sau đó rửa sạch lại và dùng giấy nấu ăn thấm ráo nước.

Bước 2: Cho ½ thìa cafe muối, ½ thìa cafe tiêu vào cá hồi ướp đều lên phần thịt cá (không ướp vào da cá), sau đó để cá vào ngăn mát tủ lạnh trong 10 phút để thấm đều gia vị.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho 2 thìa dầu đậu nành Tường An Premium vào đun nóng già, sau đó thả cá hồi vào. Đặt phần da cá hồi xuống áp chảo trước, mỗi mặt cá áp chảo trong 2-3 phút với lửa vừa.

Bước 4: Đặt cá hồi sau khi áp chảo lên đĩa, trang trí với một ít măng tây, dùng với một ít sốt mayonnaise. Cá hồi áp chảo sau khi chế biến có thịt săn chắc, chín tới, mềm thơm hấp dẫn.

Với sản phẩm dầu đậu nành thượng hạng Tường An Premium trong những bữa ăn ấm áp, sung túc đầu năm Quý Mão, mang lại sự an tâm để bạn thưởng thức các món ngon ngày Tết và đón trọn một cái Tết an lành, khởi đầu một năm mới hanh thông và thuận lợi.

Tường An là công ty với các sản phẩm tự hào được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, đã và đang phục vụ người tiêu dùng Việt Nam suốt 45 năm qua.

