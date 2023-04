Công nương Italy xuất thân mẫu khỏa thân bị đuổi khỏi biệt thự hơn 500 triệu USD

New York Post đưa tin Rita Jenrette bị cảnh sát đuổi khỏi biệt thự cổ Villa Aurora, do người chồng quá cố để lại, vào ngày 20/4 sau khi tòa án phán quyết bà không bảo tồn tài sản lịch sử, cụ thể là để bức tường bên ngoài biệt thự bị sập – mặc dù những hình ảnh cho thấy nó vẫn đứng vững.

Rita Jenrette bị đuổi khỏi ngôi nhà sống hơn 10 năm qua.

Jenrette kết hôn với Hoàng tử Nicolò Boncompagni Ludovisi của Italy vào năm 2009. Khi ông qua đời vào năm 2019, ba con riêng của chồng cáo buộc cựu người mẫu ăn cắp tài sản thừa kế của họ và để biệt thự cổ xuống cấp.

Theo New York Post , Villa Aurora nằm ở trung tâm Rome (Italy), được nhiều người coi là ngôi nhà đắt nhất thế giới, được đưa ra bán đấu giá vào tháng 1/2022 với số tiền khổng lồ 533 triệu USD. Chính phủ Italy phê duyệt cuộc đấu giá này. Số tiền thu được chia cho 4 người, bao gồm Jenrette và ba con chồng. Tuy nhiên, cuộc đấu giá không thành công vì không ai bỏ tiền mua biệt thự đắt đỏ.

Một trong những nguyên nhân Villa Aurora có mức giá cao ngất ngưởng được cho là do giá trị nghệ thuật. Ngôi nhà có bức tranh tường trần duy nhất thế giới của Caravaggio. Ông là danh họa người Italy vào cuối những năm 1500 và đầu những năm 1600, nổi tiếng với loạt tác phẩm như Sick Bacchus, The Musicians, Head of the Medusa, The Conversion of St. Paul, The Entombment of Christ và The Beheading of St. John .

Trước khi trở thành Công nương Italy, Jenrette từng nổi tiếng trong giới chính trị và giải trí ở Mỹ.

Bà sinh năm 1949 ở San Antonio, Texas (Mỹ). Năm 1971, bà nhận bằng cử nhân lịch sử của Đại học Texas. Hai năm sau, bà trở thành giám đốc nghiên cứu của Đảng Cộng hòa ở Texas.

Người chồng đầu tiên của Jenrette là John Jenrette, thành viên Đảng Dân chủ ở Nam Carolina. Họ kết hôn năm 1976 sau một năm rưỡi gặp nhau trên Capitol Hill - nơi đặt trụ sở của Chính phủ Mỹ.

Năm 1980, Roger Ailes, cố lãnh đạo của Fox News, mời bà làm phóng viên truyền hình Washington nhưng bị từ chối. Một năm sau, bà ly hôn chồng sau khi John Jenrette bị kết tội nhận hối lộ trong cuộc điều tra Abscam – chiến dịch do FBI mở ra dẫn đến việc kết án 7 thành viên Quốc hội Mỹ về tội hối lộ và tham nhũng. Jenrette trình báo cho nhà chức trách số tiền 25.000 USD tìm thấy trong tủ quần áo của chồng. Bà khẳng định đó là một phần số tiền từ Abscam.

Do vụ bê bối Abscam, Jenrette có cơ hội trả lời phỏng vấn cho tạp chí Playboy số ra tháng 4/1981 về những vụ việc liên quan đến chồng bà, kèm theo một bức ảnh khỏa thân.

Trong cuộc phỏng vấn, Jenrette gây chấn động khi tiết lộ đã “mây mưa” với chồng trên bậc thang Điện Capitol Mỹ (Tòa Quốc hội Mỹ) trong thời gian nghỉ giải lao của phiên họp kéo dài cả đêm tại Hạ viện. Thời điểm đó, dù đã ly hôn, Jenrette chia sẻ cuộc hôn nhân với người chồng tội phạm vẫn hạnh phúc.

Hơn ba năm sau, Jenrette một lần nữa xuất hiện trên tạp chí Playboy nhưng với tư cách gương mặt trang bìa số tháng 5/1984.

Giai đoạn 1981-1992, bà lấn sân sang diễn xuất, có tham gia một số bộ phim điện ảnh và truyền hình nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Năm 1994, bà chuyển sang làm bất động sản, từng được tạp chí Crain’s ghi nhận là “Nhà môi giới quyền lực kiểu New York”.

Năm 1999, bà kiện đòi Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Mỹ Simon Properties 6 triệu USD vì không trả cho bà tiền hoa hồng trong thương vụ bán Tòa nhà General Motors trị giá 800 triệu USD cho ông Donald Trump. Vụ việc không được đưa ra xét xử vì Simon Properties đồng ý hòa giải.

Năm 2003, Jenrette hoàn thành Chương trình Quản lý Điều hành tại Trường Kinh doanh Harvard. Cùng năm đó, bà gặp người chồng thứ hai, Hoàng tử Nicolò Boncompagni Ludovisi. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông đang trong cuộc hôn nhân với vợ thứ hai.

Năm 2009, Jenrette trở thành vợ thứ ba của hoàng tử sinh năm 1941, bước chân vào gia đình hoàng gia Italy. Sau khi kết hôn, họ chuyển đến Villa Aurora, thuộc về gia đình Boncompagni Ludovisi từ thế kỷ 16. Họ cùng nhau sửa sang lại ngôi nhà, sau đó mở cửa cho công chúng tham quan và tổ chức các sự kiện từ thiện.

Theo truyền thông, Jenrette đã lên kế hoạch trở lại New York và giữ một biệt thự nhỏ hơn ở Rome. Bất chấp ồn ào, bà hứa tiếp tục có trách nhiệm với Villa Aurora thông qua tổ chức từ thiện của người chồng quá cố. Góa phụ U80 khẳng định đã cùng chồng làm việc chăm chỉ để khôi phục biệt thự nên sẽ "bảo vệ mạnh mẽ" quyền được ở lâu dài trong ngôi nhà cổ mà chồng quá cố tặng cho bà.

“Có rất nhiều thứ dưới lòng đất ở đó mà các bạn không biết đâu. Có nhiều bức tranh để khám phá và nhiều bí mật hơn. Vào cuối thế kỷ 16, Galileo Galilei đã ở đây và ông ấy đã tặng một chiếc kính viễn vọng cho gia đình chồng tôi. Nó ở đó. Tôi biết nó ở đâu. Nhưng chúng ta phải khám phá ra nó. Có nhiều điều thú vị để người mới khám phá nếu họ muốn”, bà chia sẻ.