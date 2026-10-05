Công nương Diana có cả một “kho” đồ kẻ: 12 màn diện họa tiết kẻ caro ô vuông khiến thời trang mùa thu đến nay vẫn mê mẩn

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi mùa thu, thời trang của Công nương Diana lại được “đào” lên để tham khảo. Trong số rất nhiều món đồ kinh điển của bà, họa tiết plaid, tartan và Prince of Wales check đặc biệt nổi bật. Từ những lần xuất hiện đời thường cho đến các sự kiện trang trọng, Diana liên tục thử nghiệm họa tiết kẻ theo nhiều cách khác nhau mà không khiến tổng thể trở nên cứng nhắc.

Từ áo khoác tartan đến váy dự tiệc, Diana “cân” đủ kiểu đồ kẻ

Một trong những hình ảnh kinh điển được nhắc đến là chiếc coat-dress tartan của Catherine Walker. Đây là kiểu trang phục rất đặc trưng cho phong cách hoàng gia: Kín đáo, chỉn chu nhưng không hề nhàm chán. Họa tiết kẻ vốn đã khá nổi bật nên Diana không cần thêm quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, nhờ vậy bộ đồ vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Nhưng Diana không chỉ mặc họa tiết kẻ caro ô vuông theo một công thức duy nhất. Bà từng lựa chọn những gam màu táo bạo hơn, điển hình là chiếc áo khoác Escada màu vàng và đen. Sự kết hợp tương phản khiến họa tiết kẻ trở thành tâm điểm của cả bộ trang phục, đồng thời cho thấy Diana không hề ngại thử nghiệm với màu sắc.

Một điểm thú vị khác trong phong cách của Diana là bà có thể đưa họa tiết kẻ caro ô vuông vào cả những trang phục mang tính trang trọng. Những chiếc váy dài, váy cổ lọ, thiết kế tay dài hay các bộ váy áo kẻ đều từng xuất hiện trong tủ đồ của bà. Có lúc họa tiết phủ gần như toàn bộ trang phục, có lúc lại chỉ được dùng ở chân váy hoặc một món phụ kiện để tạo điểm nhấn.

Prince of Wales check (họa tiết nanh sói/vân chéo) càng đặc biệt khi được Công nương xứ Wales diện

Một trong những biến thể đáng chú ý nhất là Prince of Wales check, họa tiết kẻ vốn đã gắn với phong cách may đo Anh quốc. Với Diana, việc sử dụng kiểu họa tiết này còn có một tầng ý nghĩa thú vị hơn khi bà chính là Princess of Wales.

Thay vì biến nó thành một bộ trang phục quá nghiêm túc, Diana thường kết hợp họa tiết kẻ với những đường cắt may hiện đại, cổ áo tương phản hoặc các món đồ có màu sắc nổi bật. Chính cách phối này giúp những bộ đồ mang cảm giác cổ điển nhưng vẫn có nét trẻ trung, gần gũi.

Đây cũng là một trong những lý do phong cách của Diana vẫn dễ được các thương hiệu và tín đồ thời trang ngày nay tham khảo. Một món đồ kẻ có thể trông rất “cũ” nếu phối quá nhiều chi tiết, nhưng khi được đặt cạnh những món đồ tối giản, nó lại lập tức trở nên sang và có điểm nhấn.

Không phải lúc nào muốn mặc họa tiết kẻ caro ô vuông cũng cần khoác nguyên một bộ đồ kẻ từ đầu đến chân. Diana từng sử dụng họa tiết này theo cách tiết chế hơn, chẳng hạn kết hợp chân váy hoặc phụ kiện họa tiết kẻ caro ô vuông với áo trơn.

Đây có lẽ là công thức dễ áp dụng nhất nếu muốn học phong cách của bà trong mùa thu.

Một chiếc chân váy caro đi cùng áo len đơn sắc, blazer kẻ phối quần jeans hoặc một chiếc khăn tartan bên cạnh trang phục trung tính đều có thể tạo ra cảm giác mùa thu mà không quá “cố”. Chính sự cân bằng này khiến họa tiết kẻ caro ô vuông trở thành họa tiết có tính ứng dụng cao hơn nhiều người tưởng.

Nnhững món đồ họa tiết kẻ caro ô vuông hiện nay từ các thương hiệu như Burberry, Loewe hay Miu Miu vẫn có thể được sử dụng để tái hiện tinh thần thời trang của Diana.

Hàng chục năm sau, công thức mặc đẹp của Diana vẫn chưa lỗi thời

Điều thú vị nhất khi nhìn lại những bộ đồ kẻ của Diana không nằm ở chuyện một chiếc áo khoác hay chiếc váy cụ thể có còn hợp xu hướng hay không. Điều đáng nói là cách bà xử lý họa tiết.

Diana biết khi nào nên để họa tiết kẻ caro ô vuông trở thành nhân vật chính và khi nào nên tiết chế nó. Bà cũng không bó mình trong một bảng màu an toàn từ những gam màu trầm, trung tính cho đến vàng, đỏ, xanh lá hay những tổ hợp tương phản, tất cả đều từng xuất hiện trong tủ đồ của cố Công nương.

Và có lẽ đó chính là lý do phong cách mùa thu của Diana vẫn có sức sống đặc biệt. Những món đồ bà mặc có thể thuộc về một thời kỳ khác, nhưng công thức phối đồ thì vẫn hoàn toàn có thể áp dụng hôm nay: Một họa tiết đủ nổi bật, những món đồ còn lại giữ sự đơn giản, cộng thêm một chút tự tin là đã có thể tạo nên tổng thể rất “Diana”.

Nói cách khác, nếu đang tìm cảm hứng mặc đẹp cho mùa thu năm nay, đôi khi không cần săn tìm một xu hướng mới. Chỉ cần mở lại tủ đồ của Công nương Diana, chọn một món đồ kẻ và học cách bà từng mặc nó, vậy là đủ.

*Theo Town & Country