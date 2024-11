Công nghệ đang thay đổi chiếc thẻ ngân hàng ra sao

Sản phẩm của công nghệ

Một sáng chủ nhật, Phương Anh và chồng cùng dậy sớm chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Cả 2 đều không mang theo ví tiền hay vật dụng gì bên người ngoài một chiếc đồng hồ thông minh. Kết thúc 2 giờ chạy, cả hai ghé vào quán thưởng thức tách cà phê và ăn nhẹ trước khi về nhà. Khi thanh toán, Phương Anh chạm nhẹ chiếc đồng hồ vào máy POS, giao dịch được hoàn tất chỉ trong vài giây. Đơn giản là tấm thẻ tín dụng yêu thích của cô đã được thêm trên chiếc đồng hồ.

Trưa ngày hôm đó, cả gia đình cô cùng tới một nhà hàng Hàn Quốc để gặp gỡ bạn bè. Bữa ăn hết gần 3 triệu đồng, nhưng nhờ thanh toán bằng thẻ tín dụng và chuyển danh mục cashback trên App, Phương Anh được hoàn tiền đến hơn 300 nghìn đồng cho khoản chi đó. Cứ mỗi lần thắc mắc về các chương trình ưu đãi của ngân hàng, cô lại tìm đến "trợ lý ảo Vie" trên chiếc thẻ để được tư vấn.

Không riêng Phương Anh, hàng triệu chủ thẻ ngân hàng ở Việt Nam đang sử dụng chiếc thẻ cho rất nhiều giao dịch trong cuộc sống thường ngày, thay thế cho việc sử dụng tiền mặt. Hồi tưởng về 5-6 năm trước, chắc hẳn nhiều người sẽ giật mình bởi một thời gian không quá dài nhưng thói quen sử dụng thẻ ngân hàng đã thay đổi đến chóng mặt. Thẻ được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn trong cuộc sống thường nhật bởi sự tiện lợi vượt trội mà sản phẩm này mang lại.

Vẫn là chiếc thẻ với kích thước 8,5x5,5cm nhưng tính năng, tiện ích đã lên tầm cao mới. Có thể nói, mọi sự khác biệt giữa chiếc thẻ ngân hàng của hiện tại và quá khứ đều có sự hiện diện của công nghệ. Và thực tế, chiếc thẻ cũng là một trong những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao nhất của ngân hàng.

Là một sản phẩm nhỏ bé, nhưng thẻ hết sức quan trọng vì tạo nên mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa ngân hàng và người dùng. Bởi vậy, phần nhiều các ngân hàng hiện nay đều đã tập trung để đầu tư công nghệ cho những dòng thẻ mới, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây là câu chuyện rất rõ ràng ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên 5-6 năm trước lại là điều mà ít ngân hàng nhận ra và tạo nên sự khác biệt.

Trong hành trình đổi mới của thị trường thẻ ở Việt Nam, VIB là một trong những ngân hàng nổi bật nhất. Từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, khi bắt đầu tái cấu trúc mảng thẻ tín dụng, VIB đã xác định "Dẫn đầu về công nghệ" là một trong ba trụ cột quan trọng, bên cạnh "Dẫn đầu về trải nghiệm", "Dẫn đầu về lợi ích" để tạo nên "Ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ".

Chiến lược Dẫn đầu công nghệ thẻ

Trên thực tế, lựa chọn dẫn đầu về công nghệ và triển khai chiến lược đó không hề dễ dàng vì đòi hỏi rất nhiều nguồn lực, chi phí. Công nghệ hiện đại, tân tiến, đắt tiền nhất không phải là tất cả mà cần rất nhiều yếu tố về tầm nhìn, chiến lược, sự nhạy bén với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu khách hàng, ... Quyết tâm đi trước, VIB đã nhiều lần ứng dụng những công nghệ mới mẻ lần đầu tiên ở Việt Nam, và nhiều lần đem về thành công vang dội, trở thành người tạo lập xu thế của thị trường.

Dấu ấn đầu tiên khẳng định cho chiến lược dẫn đầu công nghệ thẻ của VIB là từ đầu năm 2019 trở thành ngân hàng đầu tiên đưa về thị trường Việt Nam giải pháp Smart Card tích hợp bộ ba công nghệ gồm Thẻ điện tử Virtual Card, Thanh toán không tiếp xúc Contactless, Mã PIN điện tử Green PIN.

Năm 2020, VIB gây sốt trên thị trường khi ứng dụng công nghệ Big Data và AI trong duyệt và cấp thẻ tín dụng. Tại Việt Nam, khách hàng được biết đến việc mở thẻ tín dụng hoàn toàn trực tuyến và được phê duyệt trong thời gian ngắn 15 phút, thay vì trung bình 5-7 ngày. Sau đó vài năm, việc mở thẻ online mới dần phổ biến hơn và cho đến nay tốc độ mở thẻ trực tuyến hầu hết các ngân hàng lớn ở Việt Nam đều đã áp dụng.

Mỗi năm lại có vài công nghệ mới được VIB mang về thị trường Việt Nam và đều tạo tiếng vang lớn trên thị trường.

Dù các bước đi của VIB luôn rất táo bạo, song đó không phải là những quyết định mạo hiểm. Tất cả đều được chuẩn bị, lên kế hoạch và nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước.

Giám đốc Khối thẻ VIB, bà Tường Nguyễn nhấn mạnh: "Khi nghiên cứu và ra mắt nhiều sản phẩm thẻ, chúng tôi luôn cân nhắc yếu tố công nghệ để phục vụ tốt nhất cho khách. Toàn bộ quá trình này đòi hỏi sự đầu tư bài bản, từ việc nghiên cứu giải pháp, lựa chọn nhà cung cấp công nghệ phù hợp, đến việc điều chỉnh để sản phẩm tương thích với hệ thống nội tại của VIB".

Bền bỉ trong suốt 6 năm qua, VIB liên tục mang đến những tiện ích mới cho chủ thẻ, nếu không phải là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam thực hiện, thì cũng chắc chắn phải là một trong rất ít những đầu tiên.

Với VIB, tiên phong công nghệ không có nghĩa là đầu tư vào những công nghệ chỉ để tạo tiếng vang mà không mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng. "Công nghệ tiên tiến nhất sẽ không có ý nghĩa nếu không tạo ra lợi ích, trải nghiệm cho người dùng," bà Tường nói.

Mỗi năm lại có một số công nghệ mới được ứng dụng, VIB cho thấy những gì mà công nghệ mang lại cho chủ thẻ có thể ngoài sức tưởng tượng. Điển hình như năm 2023 là năm bùng nổ có tới 6 công nghệ được ngân hàng ứng dụng, nâng cao từng trải nghiệm nhỏ trên chiếc thẻ VIB. Trong đó có thể kể đến việc tích hợp thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng trên cùng một chip, một phôi thẻ của Visa; ứng dụng Công nghệ nhận diện khách hàng dựa trên giọng nói; Thẻ nhúng công nghệ thực tế ảo (VR/AR); …

Đó cũng là lý do mà nhiều chủ thẻ cực kỳ chờ đợi được trải nghiệm những tính năng mới ra mắt của VIB. Đây có thể xem là sự kỳ vọng về "chiếc thẻ đến từ tương lai", luôn đem đến sự bất ngờ và là câu chuyện thú vị về xu hướng mới để chia sẻ với bạn bè, người thân về những trải nghiệm của mình.

Nâng cấp trải nghiệm liền mạch: Nhanh – Tiện – An Toàn

Việc ứng dụng công nghệ vào thẻ VIB không chỉ dừng lại ở các tính năng riêng lẻ, mà được triển khai một cách đồng bộ và liền mạch, mang lại cho khách hàng trải nghiệm Nhanh – Tiện – An toàn vượt trội. Các công nghệ hiện đại được kết nối một cách chặt chẽ, giúp tối ưu hóa từng bước trong hành trình trải nghiệm của khách hàng từ lúc mở thẻ, kích hoạt, đến sử dụng.

Đầu tiên, về sự Nhanh chóng, VIB đã áp dụng quy trình mở thẻ tín dụng online tiên tiến thông qua eKYC và chấm điểm tín dụng dựa trên Big Data, cho phép khách hàng có thể hoàn tất đăng ký và sử dụng thẻ ảo chỉ trong 15-30 phút. Việc mở thẻ còn được rút ngắn hơn nữa khi VIB là ngân hàng đầu tiên được sử dụng thông tin từ hệ thống định danh và xác thực điện tử do công dân đồng ý chia sẻ để mở thẻ tín dụng trực tuyến trên ứng dụng VneID.

Trong quá trình sử dụng, tính năng thanh toán không tiếp xúc (Contactless) cho phép người dùng chỉ cần chạm nhẹ thẻ hoặc điện thoại (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay và Samsung Pay) là có thể thanh toán mà không cần quẹt thẻ, thậm chí không cần dùng thẻ vật lý, không ký tên hay nhập mã PIN.

Tiện lợi cũng là một yếu tố then chốt mà VIB không ngừng cải tiến. Chẳng hạn, việc tích hợp các tính năng như thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng trên cùng một chip hoặc cùng một thẻ giúp khách hàng có thể sử dụng thẻ một cách linh hoạt và tiện lợi trong mọi giao dịch, kể cả quốc tế hay nội địa.

Không chỉ dừng lại ở đó, VIB còn thực hiện các công nghệ cá nhân hóa cho phép khách hàng được tự "sản xuất" ra chiếc thẻ của riêng mình, từ khâu thiết kế hình ảnh đến lựa chọn số thẻ, tính năng hoàn tiền, sao kê, …

Cuối cùng là yếu tố An toàn, một trong những ưu tiên hàng đầu của VIB khi triển khai các giải pháp công nghệ cho thẻ. Công nghệ eKYC hoặc kết nối qua VneiD giúp nhận diện khách hàng chính xác từ khâu mở thẻ, giảm thiểu rủi ro lừa đảo. Bên cạnh đó, VIB đã đưa vào ứng dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến như mã PIN điện tử Green PIN, 3D Secure – xác thực giao dịch trực tuyến qua OTP (one time password bằng SMS, myVIB Push Notification hay email), xác thực giọng nói và các hệ thống bảo mật đa lớp, giúp bảo vệ thông tin khách hàng ở mức tối đa.

Bắt đầu cho cuộc đua mới – AI

Trong bối cảnh đó, Công nghệ AI được nhắc đến ngày một nhiều hơn. Bà Tường Nguyễn chia sẻ quan điểm, công nghệ AI sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình và phát triển các dịch vụ thẻ hiện đại. Theo bà, AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà sẽ trở thành yếu tố chủ đạo giúp các ngân hàng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao tính cá nhân hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. AI có thể phân tích và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích, và nhu cầu của từng khách hàng, để từ đó phát triển các sản phẩm thẻ tín dụng phù hợp nhất cho từng đối tượng. Điều này đặc biệt quan trọng khi ngân hàng hướng đến cá nhân hoá sản phẩm trên tệp khách hàng khổng lồ và tăng trưởng nhanh.

Hiện nay, VIB đã và đang tiên phong trong việc ứng dụng AI để cá nhân hóa dịch vụ thẻ, với một ví dụ gần đây nhất là ứng dụng thiết kế thẻ cá nhân hóa. Với tính năng này, khách hàng có thể tự do lựa chọn mẫu thiết kế cho chiếc thẻ tín dụng của mình, tạo nên một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Chỉ trong 20 ngày đầu ra mắt, VIB đã đạt gần 20.000 thiết kế thẻ cá nhân hóa thành công, chứng tỏ sự quan tâm lớn của khách hàng đối với những tính năng mới lạ, độc đáo chưa bao giờ giảm bớt. Việc VIB cá nhân hóa thẻ tín dụng không chỉ tạo sự khác biệt cho ngân hàng, thúc đẩy xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên thị trường mà còn khẳng định cam kết của VIB trong việc đặt khách hàng làm trung tâm của mọi cải tiến công nghệ.

Giám đốc Khối thẻ VIB chia sẻ, trong tương lai, sự ứng dụng AI không dừng lại ở việc cá nhân hóa thiết kế thẻ, mà còn mở ra tiềm năng cho các dịch vụ thông minh hơn như tự động gợi ý các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân của từng khách hàng, và tối ưu hóa các ưu đãi theo thói quen chi tiêu. Hay với AI, các giao dịch qua thẻ sẽ được tự động phân tích để nhận diện thói quen chi tiêu, cảnh báo sớm các giao dịch bất thường, đồng thời đưa ra những đề xuất chi tiêu hợp lý, hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính một cách hiệu quả và an toàn hơn.

Hành trình tiên phong của VIB trong công nghệ thẻ là câu chuyện điển hình và ghi đậm dấu ấn chiến lược "Dẫn đầu xu thế thẻ" trong sự chuyển mình mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng trong thập kỷ qua. Nếu trước đây, các ngân hàng chỉ đơn thuần cung cấp những sản phẩm sẵn có, thì nay, đã chuyển sang tư duy lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Trong tương lai, ngành ngân hàng thậm chí có thể mang đến những sản phẩm với tiện ích vượt xa mong đợi ban đầu của khách hàng.

VIB đang chuẩn bị kỷ niệm tròn 6 năm chuyển đổi mảng thẻ (20/11/2018 – 20/11/2024). Tính đến hết tháng 10/2024, VIB đang lưu hành 810.000 thẻ, gấp 9 lần thời điểm tái cấu trúc. Giai đoạn 2018-2024, chi tiêu của khách hàng qua thẻ tín dụng VIB dự kiến tăng trưởng gần 15 lần, đạt mốc 4,9 tỷ USD trong năm 2024, giữ top đầu thị phần Mastercard tại Việt Nam. Những con số tăng trưởng ấn tượng này là minh chứng cụ thể nhất cho sự hưởng ứng và khẳng định của người dùng với chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ mà VIB bền bỉ thực hiện thông qua ba trụ cột Dẫn đầu về công nghệ, Dẫn đầu về trải nghiệm và Dẫn đầu về lợi ích trong suốt 6 năm qua.