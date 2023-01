Công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT đủ khôn để thi trường luật, kinh doanh

Viết một bài báo trong 30 giây

Do công ty Open AI phát triển, ChatGPT sử dụng AI để tương tác với con người, trò chuyện giống con người, có thể trình bày ý tứ một cách trôi chảy, logic, có chiều sâu. ChatGPT có thể viết kịch bản, viết tiểu luận cấp đại học, viết văn xuôi, thơ ca… Chatbot này có thể mô phỏng đối thoại, trả lời các câu hỏi, thừa nhận sai lầm, từ chối các yêu cầu không phù hợp. Một nhà báo tự do người Anh tên là Henry Williams đã dùng ChatGPT để viết một bài viết có nội dung quảng cáo và chatbox đã cho ra đời tác phẩm sau 30 giây và bài viết được trả nhuận bút 615 USD, The Guardian đưa tin.