Công chúa Beatrice – cháu gái Vua Charles tiếp tục chứng minh tinh thần độc lập khi tự tạo dựng dấu ấn riêng ngoài khuôn khổ Hoàng gia. Mới đây, cô được công bố là giám đốc và cổ đông chiếm 45% cổ phần của Purpose Economy Intelligence Ltd, một công ty công nghệ và tư vấn quản lý mới đăng ký tại Companies House.

Mục tiêu của doanh nghiệp trải rộng từ phát triển phần mềm cho kinh doanh và hộ gia đình, dịch vụ công nghệ thông tin cho đến tư vấn chiến lược quản lý. Đồng sáng lập cùng Beatrice là Luis Alvarado Martinez – một lãnh đạo cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), người gốc Tây Ban Nha, gia nhập tổ chức này từ năm 2021. Ngoài ra, Olivia Horsley – thư ký riêng gắn bó lâu năm với Công chúa cũng tham gia với tư cách cổ đông, dù không giữ vai trò giám đốc.





Động thái này diễn ra trong bối cảnh Beatrice, mẹ của hai bé gái nhỏ, vẫn đang cố gắng cân bằng giữa công việc thương mại và vai trò bảo trợ từ thiện. Đầu năm nay, sau khi hạ sinh con gái thứ hai Athena – bé chào đời sớm vào tháng 1, Beatrice nhận lời làm bảo trợ của tổ chức Borne, một quỹ từ thiện tập trung nghiên cứu và ngăn ngừa sinh non. Athena hiện là em gái của Sienna – con gái đầu lòng 3 tuổi của Beatrice và doanh nhân Edoardo Mapelli Mozzi. Bên cạnh đó, Công chúa còn là mẹ kế đáng tự hào của Wolfie – con trai 9 tuổi của Edoardo từ cuộc hôn nhân trước.





Không giống nhiều thành viên khác trong Hoàng gia, Beatrice cùng em gái – Công chúa Eugenie không nhận trợ cấp từ Quỹ Hoàng gia (Sovereign Grant). Cả hai đều theo đuổi sự nghiệp riêng trong khu vực tư nhân, đồng thời duy trì các hoạt động bảo trợ cộng đồng. Nếu Eugenie gây dựng tên tuổi trong ngành nghệ thuật, thì Beatrice tập trung vào công nghệ và tài chính – lĩnh vực ngày càng chứng kiến sự hiện diện nổi bật của phụ nữ.

Với vai trò mới, Công chúa Beatrice cho thấy cô không chỉ là một thành viên Hoàng gia gắn bó với từ thiện mà còn là một phụ nữ hiện đại, dám bứt phá, khẳng định dấu ấn riêng trên thương trường.

