Công chúa xách váy trên thảm đỏ khiến vạn người mê đắm: Ngũ quan hoàn mỹ tuyệt đối, nàng tiên hoa đời thực

Trong làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Chương Nhược Nam đang được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual ấn tượng nhất. Cô mang một khí chất trong trẻo, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, dung nhan tựa như tiên nữ trên Thiên Cung.

Chương Nhược Nam đẹp nao lòng tại Đêm Điện ảnh Weibo.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân sinh năm 1996 đều mang đến một bữa tiệc nhan sắc cực kỳ thịnh soạn và ở sự kiện mới đây nhất cũng không phải ngoại lệ. Cụ thể, nữ diễn viên góp mặt tại Đêm Điện ảnh Weibo cùng với phim Nhớ Cậu Rồi.

Khoác lên mình chiếc đầm Elie Saab với họa tiết hình hoa đầy nữ tính, Chương Nhược Nam trông giống như một nàng tiên hoa đẹp tuyệt trần. Trên mạng xã hội, nhiều netizen đã dành những lời ngợi khen cho visual của cô. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nhan sắc ngày càng thăng hạng. - Chương Nhược Nam xinh thế không biết. - Sao mà đẹp dữ vậy. - Cổ là thần rồi. Yêu. - Đẹp một cách huyền ảo.

Cho những ai chưa biết, Nhớ Cậu Rồi là phim điện ảnh do Chương Nhược Nam và Kim Tĩnh đóng chính. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về tình bạn giữa hai nhân vật chính là Cao Phàm cùng với Uông Mỹ Lệ. Họ gặp gỡ nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ, lớn lên với những ký ức thanh xuân tươi đẹp. Đến khi trưởng thành, cả hai lại sát cánh bên nhau đi từ Nam ra Bắc, nếm trải những thử thách của cuộc đời. Đối với họ, người kia không chỉ là bạn, mà còn là người nhà dù không cùng chung huyết thống.

Với nội dung như vậy, Nhớ Cậu Rồi hứa hẹn sẽ là một tác phẩm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Không chỉ vậy, tác phẩm hứa hẹn cũng sẽ mang đến nhiều không gian để dàn diễn viên nói chung và Chương Nhược Nam nói riêng thể hiện diễn xuất của mình, điều cũng từng được người đẹp 29 tuổi đem tới trong các dự án điện ảnh trước đó như Nếu Thanh Âm Không Ghi Nhớ, Hôn Lễ Của Em, Cửa Hàng Ánh Sáng, Xin Đừng Tin Cô Ấy.

Chương Nhược Nam là "bạch nguyệt quang" của Cbiz hiện tại.

Bên cạnh các tác phẩm điện ảnh, Chương Nhược Nam còn là gương mặt quen thuộc ở mảng phim dài tập. Những năm gần đây, cô xuất hiện ở các bộ phim được khán giả yêu thích như Soi Sáng Cho Em, Anh Cũng Có Ngày Này, Phàm Nhân Ca, Khó Dỗ Dành và mới đây nhất là Vũ Lâm Linh. Sắp tới, những khán giả yêu mến nữ diễn viên sẽ tiếp tục được gặp cô ở tác phẩm Đông Qua Xuân Đến (đóng cùng Bạch Vũ, Lâm Duẫn). Ngoài ra hiện tại, Chương Nhược Nam cũng đang ghi hình cho phim Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian cùng với Vương An Vũ.