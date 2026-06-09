Krystal rủ bỏ hình tượng "công chúa băng giá" nhưng bị chê khó coi

Từ lâu, Krystal Jung luôn là tượng đài bất biến với biệt danh "công chúa băng giá" của Kpop nhờ thần thái lạnh lùng, sang chảnh và khí chất khó chạm tới. Thế nhưng, trong lần xuất hiện mới nhất tại chương trình hài đình đám Saturday Night Live Korea (SNL Korea) , cô đã khiến người hâm mộ một phen "đứng hình" vì những hành động bị cho là phản cảm với bạn diễn nam.

Krystal rũ bỏ hình tượng băng giá để tham gia chương tình hài nổi tiếng (lẫn tai tiếng). Ảnh: Naver

Từ "công chúa băng giá" đến những hành động gây tranh cãi

Sự xuất hiện của Krystal tại SNL Korea vốn được kỳ vọng là một màn lột xác hình ảnh đầy thú vị. Tuy nhiên, thay vì những tiểu phẩm hài hước duyên dáng, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào những màn tương tác quá đà, có phần "khó coi" giữa cô và bạn diễn nam. Những động tác bị nhận xét là khiếm nhã, thiếu tiết chế trong một chương trình truyền hình đã dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Nhiều khán giả trung thành của cô bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hình ảnh "công chúa" kiêu kỳ, sang trọng đã bị phá bỏ một cách quá đà và thiếu tinh tế. "Phải chăng đây là cái giá của việc cố gắng phá vỡ hình tượng?" – một người hâm mộ thắc mắc.

Ảnh: X

Tiểu phẩm của Krystal có nhiều cảnh "khó coi". Ảnh: X

Khám phá khía cạnh mới hay "tự sát" sự nghiệp?

Việc một nghệ sĩ vốn quen với vẻ ngoài lạnh lùng tham gia một chương trình hài tai tiếng như SNL Korea vốn là con dao hai lưỡi. Một bộ phận người xem cho rằng đây là bước đi táo bạo, cho thấy một Krystal "đời" hơn, dám gạt bỏ lớp vỏ bọc để lăn xả với kịch bản. Cô không còn là ngôi sao lạnh lùng, mà là một nghệ sĩ đa năng, có khả năng hóa thân vào những vai diễn hài hước, bụi bặm.

Ngược lại, nhiều ý kiến gay gắt cho rằng sự "lăn xả" này đã đi quá giới hạn. Việc lựa chọn kịch bản thiếu tinh tế, đầy rẫy những chi tiết nhạy cảm đã khiến danh tiếng mà cô dày công xây dựng suốt hơn một thập kỷ bị tổn hại nghiêm trọng. Thay vì trở nên gần gũi, cô lại tạo cảm giác "mất giá" trong mắt công chúng.

Liệu đây là sự thử nghiệm cần thiết để làm mới bản thân, hay là một nước đi sai lầm khiến người hâm mộ quay lưng? Câu trả lời có lẽ nằm ở cách Krystal định hướng cho những chặng đường tiếp theo của mình.

Việc Krystal tham gia SNL gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Cô "công chúa băng giá" làm mưa làm gió showbiz

Krystal có tên thật Chrystal Soo Jung, sinh ngày 24/10/1994 tại Mỹ. Cô nổi tiếng là thành viên của nhóm nhạc nữ f(x) dưới trướng SM Entertainment, ra mắt năm 2009. Với ngoại hình sắc sảo, phong cách lạnh lùng và tài năng đa dạng, cô cùng chị gái Jessica (cựu thành viên SNSD) nhanh chóng trở thành những “công chúa băng giá” biểu tượng của Kpop.

Ngoài âm nhạc, Krystal còn ghi dấu ấn qua các bộ phim như The Heir, Vì Sao Đưa Anh Tới, The K2... chứng minh khả năng diễn xuất vững vàng. Cô hiện hoạt động tự do hơn sau khi rời SM Entertainment, tập trung vào diễn xuất và các dự án cá nhân. Dù gây tranh cãi, Krystal vẫn là một trong những nghệ sĩ nữ được yêu mến nhất, với khả năng biến hóa và tinh thần thử thách bản thân đáng ngưỡng mộ.

Krystal là "công chúa băng giá" nổi tiếng của Kpop. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo