"Công chúa ma cà rồng" làng âm nhạc: Hôn nhân liên tục đổ vỡ, bị bạo bệnh và thực hư tin đồn chết trẻ phải dùng thế thân

Mới đây, cộng đồng mạng thế giới được dịp bùng nổ bởi những khoảnh khắc đính hôn của cặp đôi Avril Lavigne và Mod Sun. Cô được bạn trai kém 3 tuổi dành khoảng thời gian du lịch tới Paris hồi tháng 3 để ngỏ lời cầu hôn. Mọi sự chú ý đều đổ về chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay nữ ca sĩ.

Avril Lavigne (12/9/1984) là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Canada. Cô thu hút mọi giới trẻ trên thế giới từ khi còn rất nhỏ với phong cách pha trộn giữa Pop, Punk và Rock vô cùng nổi loạn.

Trước khi lên xe hoa lần thứ 3, Avril Lavigne từng là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng ở những năm 2000. Thời bấy giờ, cô phủ sóng mọi bảng xếp hạng ở Anh, Mỹ và Canada với phong cách tinh nghịch, nổi loạn, đối lập hoàn toàn với những ngôi sao theo phong cách quyến rũ khác như Christina Aguilera hay Britney Spears.

Biểu tượng một thời của làng âm nhạc Mỹ

Avril Lavigne sinh ra tại Belleville, Canada và được nuôi nấng bởi bố mẹ là Judy và John Lavigne. Khả năng thanh nhạc của Arvil được anh trai và mẹ phát hiện năm cô 2 tuổi. Sau đó, gia đình của Avril chuyển đến sinh sống ở Napanee, một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Ontario.



Nữ ca sĩ được gia đình ủng hộ ca hát đến mức được bố sửa đổi tầng hầm trong nhà thành một phòng thu âm riêng cho con gái cưng. Ban đầu, Avril theo đuổi dòng nhạc đồng quê, nhưng sau đó đã nhanh chóng thay đổi phong cách âm nhạc Pop/Punk như bây giờ.

Sau khi học xong trung học, Avril Lavigne đến New York, sau đó là Los Angeles để làm việc với hãng thu âm Aritsta Records. Tại đây, cô viết những bài hát đầu tiên của riêng mình, bắt đầu là Can't Stop Thinking About You, nói về tình yêu của tuổi teen.

Avril Lavigne để lộ khả năng âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Năm 2002, khi mới 17 tuổi, Avril bắt đầu gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay Let Go, đánh dấu cột mốc thành công trong sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ liên tục có các bản hit như Complicated, Sk8er Boi, I'm With You...

Năm 2003, album Let Go và đĩa đơn Complicated giúp nữ ca sĩ nhật được đề cử Grammy đầu tiên, sau đó là giải Juno Award với hạng mục Album của năm và Đĩa đơn của năm. Năm 2005, Avril tiếp tục giành được giải thưởng Juno Award với album thứ hai của mình, Under My Skin.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô liên tục được đề cử được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tính đến hiện tại, Avril Lavigne được coi là một trong ba nữ nghệ sĩ Canada thành công nhất. Cô tiêu thụ đến hơn 40 triệu album và 50 triệu đĩa đơn khắp toàn cầu kể từ khi nổi tiếng năm 17 tuổi. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 còn sở hữu 7 album phòng thu, 32 đĩa đơn, 37 video clip ca nhạc. Cô còn là tác giả của nhiều bản nhạc trong phim, đơn cử như American Wedding và Sweet Home Alabama.



Hôn nhân đổ vỡ, đối mặt với bạo bệnh

Giọng ca Girlfriend từng trải qua hai cuộc hôn nhân chính thức cùng nhiều mối tình ồn ào khác nhau. Avril Lavigne từng lên xe hoa với Deryck Whibley, tay guitar/hát chính của nhóm Sum 41 khi cô mới 19 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2009 và đã ly hôn sau 3 năm chung sống.



Nữ ca sĩ từng két hôn với tay guitar nhóm Sum 41.

Tháng 7/2013, cô tiếp tục một cuộc hôn nhân mới với Chad Kroeger, thủ lĩnh nhóm rock Nickelback của Canada. Tuy nhiên, mối quan hệ này còn ngắn ngủi hơn, cả hai chia tay vào tháng 9/2015. Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Avril vẫn giữ mối quan hệ tốt với cả hai người chồng cũ.

Dù ly hôn nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ.

Sau đó, giọng ca Head Above Water từng hẹn hò với tỷ phú Philip Sarofim năm 2018 và nhạc sĩ Pete Jonas năm 2020 nhưng chuyện tình chóng vánh của cô cũng chẳng đi tới đâu.

Mới đây, cư dân mạng trên thế giới đã rất bất ngờ khi biết tin Avril Lavigne sắp sửa đính hôn với rapper Mod Sun. Cặp đôi nảy sinh tình cảm từ khi hợp tác trong ca khúc Flames được phát hành vào tháng 2/2021. Sau hơn một năm hẹn hò, Avril và Mod quyết định đính hôn.

Khoảnh khắc đính hôn của cặp đôi khiến MXH bấn loạn.

Theo tờ Daily Mail, nam rapper đã quỳ gối cầu hôn bạn gái ở cạnh dòng sông Seine, trước tháp Eiffel tại Paris, Pháp. Mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc nhẫn kim cương hình trái tim trên tay Avril.

Năm 2014, "công chúa Pop/Punk" lần đầu chia sẻ về việc bản thân đang phải chống chọi với một căn bệnh nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, Avril tâm sự cô đang mắc bệnh Lyme - một căn bệnh do vi khuẩn gây ra lây truyền bởi các con bọ chét nhiễm bệnh sống trên cơ thể hươu nai truyền sang người và động vật. Bệnh này là bệnh lây truyền qua bọ chét được báo cáo thường xuyên nhất tại Mỹ. Do căn bệnh, nên dù rất tiếc nuối nhưng nữ ca sĩ vẫn phải tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để điều trị.

Avril Lavigne từng phải chống chọi với căn bệnh quái ác trong thời gian dài.

Nhiều lúc, Avril Lavigne đã nghĩ sẽ buông xuôi, nhưng niềm đam mê ca hát đã vực dậy tinh thần và thôi thúc cô sáng tác ngay trên giường bệnh.

Được lấy cảm hứng từ cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác, album phòng thu thứ 6 mang tên Head Above Water được phát hành sau 5 năm kể từ khi nữ ca sĩ mắc bệnh. Không những giành được vị trí cao trên BXH của nhiều quốc gia, album Head Above Water còn đứng thứ hạng 13 trên Billboard 200. Đây được coi là "trái ngọt" cho sự kiên cường của Avril Lavigne trước bệnh tật.

Album Head Above Water được nữ ca sĩ sáng tác trong thời gian điều trị bệnh.

Trong khoảng thời gian điều trị bệnh tật, năm 2017, một tin đồn về Avril Lavigne nổi lên gây hoang mang dư luận, cho rằng nữ ca sĩ đã tự tử vào năm 2003 và người hiện tại là một thế thân khác có tên Melissa Vandella.

Một tài khoản Twitter đã tiết lộ rằng họ đang giữ bằng chứng chứng minh cho tin đồn trên là thật, vì không muốn mất lợi nhuận từ tên tuổi của Avril nên một bản sao thế thân khác đã được bí mật gài vào. Điều đáng nói là những hình ảnh và thông tin từ tài khoản Twitter này đưa ra khá hợp lí khiến ai cũng không khỏi nghi ngờ.

Tin đồn Avril "chết trẻ" và bị thế thân khiến cộng đồng mạng bán tín bán nghi một thời.

