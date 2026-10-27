Công chúa Leonor lần đầu đeo đôi bông tai ruby gia bảo của bà nội

Lễ trao giải Princess of Asturias Awards 2026 diễn ra tại nhà hát Campoamor thuộc thành phố Oviedo luôn được xem là một trong những sự kiện hoàng gia quan trọng và lộng lẫy nhất năm của Tây Ban Nha. Tại kỳ lễ trao giải năm nay, Thân vương nữ xứ Asturias Công chúa Leonor (20 tuổi) không chỉ tiếp tục đảm nhận vai trò chủ trì ngày càng trưởng thành mà còn tạo nên một điểm nhấn thời trang đầy ngoạn mục. Lần đầu tiên bước đi trên thảm đỏ sự kiện trọng đại, người thừa kế ngai vàng tương lai đã khiến giới mộ điệu toàn cầu ngỡ ngàng khi diện đôi bông tai ruby và kim cương vô giá được mượn trực tiếp từ bộ sưu tập trang sức cá nhân của bà nội - Hoàng hậu Sofía.

Báu vật 60 năm chưa từng rời tay Hoàng hậu Sofía và khoảnh khắc truyền thừa lịch sử

Đôi bông tai đính đá ruby Burma và kim cương lấp lánh mà Công chúa Leonor đeo không đơn thuần là một món trang sức xa xỉ, mà là một gia bảo mang giá trị lịch sử lâu đời của các dòng họ hoàng tộc Châu Âu. Món trang sức này có nguồn gốc từ năm 1962, thời điểm Hoàng hậu Sofía (khi đó là Công chúa Hy Lạp) kết hôn với Hoàng tử Juan Carlos tại Athens.

Bộ trang sức gốc mang tên Niarchos Ruby Parure do hãng Van Cleef & Arpels chế tác vốn là quà cưới từ tỷ phú ngành tàu biển Hy Lạp Stavros Niarchos - không bao gồm bông tai. Do đó, Hoàng hậu Frederica của Hy Lạp (mẹ của Sofía) đã đặc biệt đặt làm riêng đôi bông tai ruby và kim cương đồng bộ này để dành tặng con gái trong ngày trọng đại.

Điều làm cho sự xuất hiện của Công chúa Leonor trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết chính là quyết định của Hoàng hậu Sofía. Trong suốt hơn 60 năm qua, cựu Hoàng hậu Tây Ban Nha nổi tiếng là người cực kỳ kín kẽ và chưa từng cho bất kỳ ai mượn đôi bông tai này kể cả hai cô con gái ruột là Công chúa Elena, Công chúa Cristina hay con dâu là Vương hậu Letizia. Việc Hoàng hậu Sofía phá lệ cho cháu nội đeo đôi bông tai tại sự kiện mang tên chính cô không chỉ là một hành động nuông chiều thân thương, mà còn được giới quan sát đánh giá là một tuyên ngôn ngầm đầy sức nặng về sự tiếp nối thế hệ và trao truyền trọng trách thừa kế ngai vàng.

Sự kết hợp thời trang đỉnh cao nâng tầm khí chất nữ vương tương lai

Để tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của món gia bảo vô giá, Công chúa Leonor cùng ê-kíp đã có một sự lựa chọn trang phục cực kỳ tinh tế và đẳng cấp. Vị nữ vương tương lai diện chiếc váy dạ hội sắc đỏ thẫm magenta (burgundy-magenta) lộng lẫy đến từ nhà thiết kế danh tiếng người Venezuela - Hannibal Laguna. Chiếc váy dáng cổ thuyền nhẹ nhàng với phần thân ôm sát và chân váy xòe xếp ly quý phái được làm từ chất liệu vải óng ánh, có khả năng đổi màu uyển chuyển theo từng bước đi dưới ánh đèn sân khấu.

Gam màu đỏ magenta huyền bí của chiếc đầm đã phản chiếu trọn vẹn sắc đỏ thẫm rực rỡ của những viên đá ruby cabochon Burmese. Để đôi bông tai trở thành tâm điểm duy nhất của diện mạo, Leonor chủ động búi tóc nửa đầu thanh lịch, không sử dụng dây chuyền hay vương miện cầu kỳ. Sự tối giản có tính toán này giúp thần thái sang trọng, nét đẹp đài các và sự tự tin của vị công chúa 20 tuổi tỏa sáng rực rỡ trước hàng triệu khán giả truyền hình.

Bên cạnh tâm điểm chú ý dành cho Công chúa Leonor, sự kiện Princess of Asturias Awards 2026 còn là nơi gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định gu thời trang tinh tế và sự gắn kết bền chặt. Vương hậu Letizia tiếp tục trung thành với phong cách thời trang bền vững khi diện chiếc đầm đen thanh lịch làm từ chất liệu vải tái chế của thương hiệu Pyratex, kết hợp cùng trang sức mang phong cách thập niên 80. Trong khi đó, Infanta Sofía - em gái của Leonor lại chọn cho mình chiếc đầm xanh navy bay bổng với phần áo cape hiện đại của nhà mốt Bruna.

Sự xuất hiện đồng điệu của ba thế hệ hoàng gia từ Hoàng hậu Sofía, Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia cho đến hai vị công chúa trẻ đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo tại Nhà hát Campoamor. Màn ra mắt đôi bông tai gia bảo của Công chúa Leonor không chỉ đi vào lịch sử thời trang hoàng gia như một "huyền thoại truyền thừa", mà còn đánh dấu bước trưởng thành vững chắc của người sẽ gánh vác tương lai của đất nước Tây Ban Nha trong kỷ nguyên mới.