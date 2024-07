"Công chúa Disney" đình đám một thời gây bất ngờ với diện mạo hiện tại

Mới đây, loạt ảnh đường phố của nữ ca sĩ Hilary Duff đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, loạt ảnh được chụp vào tầm giữa tháng 7 ghi lại khoảnh khắc "công chúa Disney" đình đám một thời bước ra từ trong xe hơi với trang phục khá thoải mái. Tuy nhiên, ngoại hình khác lạ của nữ ca sĩ khiến nhiều người khó nhận ra cô từng là ngôi sao đình đám bước ra từ "lò đào tạo" Disney, cùng thời với Lindsay Lohan, Aaron Carter...

Loạt ảnh gây chú ý gần đây của Hilary Duff

Tuy nhiên, sự thật đằng sau loạt ảnh này khiến netizen hoàn toàn có thể cảm thông với Hilary Duff. Được biết, ngôi sao sinh năm 1987 chỉ vừa mới hạ sinh bé gái thứ 3 với người chồng hiện tại vào đầu tháng 5 này. Có thể, nữ ca sĩ đã toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nên chưa có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân.

Trước đó, Hilary Duff cũng được bắt gặp vô cùng bận bịu trên đường phố khi vừa địu em bé mới sinh, vừa phải trông nom 2 cô con gái lớn. Trong khi đưa con đi chơi, cô vẫn đeo đai nịt bụng dành cho các bà mẹ sau sinh. Hình ảnh của cô đúng nghĩa với câu "một nách 3 con".

Hilary vừa sinh con gái thứ 3 vào đầu tháng 5, gia đình của cô hiện đã có 6 thành viên

Cô từng được bắt gặp "một nách ba con" trên phố

Sau khi sinh, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình

Hilary Duff sinh năm 1987 và nhanh chóng trở thành biểu tượng được giới trẻ yêu thích chỉ sau vai diễn cùng tên trong series Lizzie McGuire (2001-2004) do Disney sản xuất. Sau vai diễn đình đám này, Hilary chớp lấy thời cơ toả sáng cùng loạt phim ăn khách như Cheaper by the Dozen , The Lizzie McGuire bản điện ảnh, A Cinderella Story...

Vai diễn trong Lizzie McGuire khiến tên tuổi Hilary một bước lên mây

Bên cạnh đó, cô còn thừa thắng xông lên khi lấn sân ca hát từ năm 2002 và phát hành 5 album với doanh số hơn 15 triệu bản. Ngoài ra, người đẹp đa tài còn thành công khi kinh doanh mỹ phẩm hay viết sách. Cô được nhiều ngôi sao đàn em như Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato xem như thần tượng hay nguồn cảm hứng.

Hilary cũng rất thành công với vai trò ca sĩ

Năm 2019, cô kết hôn với người chồng thứ 2 Matthew Koma. Họ có với nhau 3 cô con gái chung và cùng chăm sóc con trai riêng Luca của Hilary với người chồng đầu tiên. Cũng từ đó, Hilary dành nhiều thời gian cho gia đình, thi thoảng mới xuất hiện trong 1 số sự kiện.

Nhan sắc xinh đẹp một thời của nữ ca sĩ