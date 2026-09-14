Công chúa Alexandra của Monaco thông báo đính hôn sau gần 10 năm hẹn hò

Ngày 11/9/2026, Alexandra chia sẻ loạt ảnh trên Instagram để công bố tin vui. Trong ảnh, cô khoe cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương vàng, kèm dòng chú thích “The Marriage Plot” cùng những biểu tượng trái tim.

Alexandra và Ben-Sylvester đã ở bên nhau từ khoảng năm 2016, sau đó công khai mối quan hệ vào khoảng năm 2017. Cả hai có chung niềm yêu thích thể thao: Alexandra từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật, còn Ben-Sylvester từng chơi bóng rổ chuyên nghiệp tại Monaco.

Sau thông báo, chiếc nhẫn nhanh chóng được chú ý. Thiết kế sử dụng kim cương vàng kết hợp vàng trắng và vàng, tạo vẻ khá khác biệt so với những mẫu nhẫn đính hôn kim cương trắng truyền thống. Một số độc giả của New My Royals nhận xét viên đá vàng rất nổi bật và cách kết hợp màu sắc khá độc đáo.

Phản ứng của cư dân mạng cũng khá trái chiều. Nhiều người gửi lời chúc mừng và cho rằng Alexandra có quyền tận hưởng niềm vui khi khoe chiếc nhẫn sau nhiều năm yêu nhau. Một bình luận viết rằng đây là một chiếc nhẫn “rất đẹp”, trong khi người khác nhận xét cặp đôi đã bên nhau đủ lâu và chúc họ có nhiều năm hạnh phúc phía trước.

Bên cạnh đó, một số bình luận lại cho rằng Alexandra đăng quá nhiều ảnh tập trung vào chiếc nhẫn hoặc tỏ ra quá chú trọng đến hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng bênh vực cô, cho rằng việc một cô gái trẻ hào hứng khoe chiếc nhẫn đính hôn sau nhiều năm yêu nhau là điều hoàn toàn bình thường.

Dù nhận những phản ứng khác nhau, có một điều khá rõ: sau gần một thập kỷ bên nhau, Alexandra và Ben-Sylvester cuối cùng đã quyết định tiến tới hôn nhân. Và với một gia đình Hoàng gia nổi tiếng về thời trang như Monaco, người hâm mộ hiện đã bắt đầu chờ đợi một điều khác: Alexandra sẽ chọn chiếc váy cưới nào cho ngày trọng đại.

*theo newmyroyal