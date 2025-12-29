Công bố Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025: Ai số 1?

Đến hẹn lại lên, trang bình chọn TC Candler vừa chính thức công bố kết quả Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 vào ngày 29/12. Ngay lập tức, danh sách này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng khắp thế giới vì cuộc so kè thứ hạng gây cấn của dàn mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Âu - Á. Ai cũng tò mò năm nay người đẹp nào sẽ giữ vị trí số 1 toàn cầu.
Sau nhiều năm lọt top cao, Rosé (BLACKPINK) đã giành được vị trí số 1 tại BXH năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca APT. vượt qua hàng loạt mỹ nhân khác để trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới. Năm 2024, Rosé xếp vị trí thứ 7, nhưng năm 2025 đã có sự thăng hạn vượt bậc lên thẳng No.1 toàn cầu. Điều bất ngờ nhất của năm nay chính là thứ hạng tụt xa của Jisoo, Lisa và Jennie. Họ lần lượt xếp hạng 11, 22 và 46. Trong khi đó, năm ngoái Jisoo đứng top 2, Lisa đứng hạng 18, Jennie xếp thứ 32 Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Bên cạnh đó, trong top 100 còn có nhiều gương mặt đắt giá khác của làng giải trí châu Á như Điền Hi Vi, Bạch Lộc, Chu Tử Du, Nakamura Kazuha (LE SSERAFIM), Jang Wonyoung (IVE), NaNaa...
Bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới khiến công chúng khắp nơi xôn xao mỗi dịp cuối năm (Nguồn: TC Candler)
1. Rosé
Năm ngoái Rosé chỉ đứng ở hạng 7. Năm nay, cô thăng hạng vượt trội lên vị trí số 1 toàn cầu. Ảnh: Instagram.
2. Sydney Sweeney
3. Pharita
Pharita – thành viên người Thái Lan của nhóm Babymonster - đứng ở hạng 3. Ảnh: TC Candler.