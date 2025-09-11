2 cô gái Việt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới đã đánh rơi hào quang?

Năm 2020, Dương Minh Ngọc (SN 1996) gây sốt khi lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, nhờ thừa hưởng vẻ đẹp Á Đông mặc dù có dòng máu lai Pháp từ ông ngoại.

Đến năm 2021 và 2022, Thảo Nhi Lê (SN 1994) liên tiếp xuất hiện trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Điều này khiến fashionista nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Cả Minh Ngọc và Thảo Nhi Lê đều sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Instagram, có mức độ nổi tiếng trên MXH. Song khoảng vài năm trở lại đây, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của cả hai có phần thay đổi, không còn sôi nổi như trước.

Dương Minh Ngọc ra nước ngoài làm việc, khoe tình yêu đồng giới

Có thể nói, Dương Minh Ngọc là người mẫu ảnh vô cùng quen mặt với nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam. Cô cũng từng xuất hiện trong các MV đình đám như Lỗi ở yêu thương của ca sĩ Thanh Duy, Bông hoa đẹp nhất của Quân AP, Yêu em rất nhiều của Hoàng Tôn,… Trang Instagram cá nhân của cô nàng hiện có hơn 500 nghìn người theo dõi.

Dương Minh Ngọc từng được đề cử vào Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Cô nàng sở hữu gu thời trang cá tính

Mỗi khi xuất hiện, Minh Ngọc đều nhận nhiều lời khen ngợi bởi sở hữu visual trong trẻo, ngọt ngào và có thể hợp với nhiều phong cách. Lối diễn xuất của cô nàng cũng được cho là ấn tượng, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Minh Ngọc lại dành niềm đam mê lớn với thời trang, sở hữu gu ăn mặc thời thượng, cá tính.

Được biết hiện tại, Minh Ngọc đã chuyển hẳn đến sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Do đó thời gian gần đây, cô dường như không còn hoạt động hay tham gia các dự án nghệ thuật ở Việt Nam khiến netizen đôi lúc “lãng quên” tên tuổi của Dương Minh Ngọc.

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp cũng không ngần ngại khoe những khoảnh khắc đời thường. Ngoài ra, cô cũng công khai người yêu đồng giới, thường xuất hiện chung trong nhiều khung hình.

Hiện tại, Dương Minh Ngọc đang sống và làm việc ở Trung Quốc

Thảo Nhi Lê không còn đi sự kiện, chọn cuộc sống khác sau biến cố

Xuất thân là một fashionista và doanh nhân trẻ, Thảo Nhi Lê từng là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại Đức trước khi trở về Việt Nam và đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô gây ấn tượng với phong thái hiện đại, cá tính mạnh và gu thời trang thời thượng. Nét đẹp của Thảo Nhi mang hơi hướng lai Tây: đôi mắt sâu, bờ môi dày gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng sắc sảo.

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê tiếp tục hoạt động năng nổ. Cô thường xuyên xuất hiện các sự kiện giải trí, làm giám khảo khách mời trong cuộc thi sắc đẹp,... Song song với hoạt động nghệ thuật, Thảo Nhi vẫn duy trì công việc kinh doanh thời trang - lĩnh vực cô bắt đầu từ những năm còn sống tại Đức.

Thảo Nhi Lê

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, Thảo Nhi Lê còn có vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút

Tuy nhiên thương hiệu thời trang của Thảo Nhi Lê gần đây liên tục bị đem ra “mổ xẻ” vì vướng nghi vấn vay mượn ý tưởng từ các thương hiệu quốc tế. Bên cạnh đó, có một khoảng thời gian, Thảo Nhi Lê khá stress, lộ rõ cảm xúc không ổn định sau khi chia tay bạn trai doanh nhân.

"Tôi đã cảm thấy lạc lõng, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Tuổi thanh xuân của tôi tràn ngập niềm vui và phiêu lưu, nhưng cũng đầy trắc trở. Tôi đã chiến thắng một số trận đấu, nhưng những trận khác tôi vẫn đang chiến đấu", Thảo Nhi Lê từng bày tỏ về những điều tiêu cực mà mình gặp phải như gặp một số vấn đề sức khỏe, trải qua cuộc chia tay khó khăn, công việc kinh doanh cũng phải điều chỉnh.

Đến tháng 6 năm nay, người đẹp sinh năm 1994 công khai đã có tình yêu mới. Cô không tiết lộ quá nhiều về danh tính của bạn trai, song cuộc sống của Thảo Nhi Lê cũng trở nên bình yên hơn. Trên trang cá nhân của mình, cô tận hưởng những khoảnh khắc đi chơi, đi du lịch bên người yêu, người thân của mình. Mỹ nhân này cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài sự kiện, không còn tần suất dày đặc như trước. Thay vào đó, Thảo Nhi Lê chỉ đăng ảnh chill chill, thăm thú nhiều đất nước.

Thảo Nhi Lê gần đây có phần đằm thắm, dịu dàng hơn và tận hưởng cuộc sống bên người yêu, bạn bè

Ảnh: IGNV

Tổng hợp