Thí sinh có nhiều người theo dõi nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Thông tin Tangia Zaman Methila thi Hoa hậu Hoàn vũ﻿ 2025 nhận được sự hưởng ứng của fan sắc đẹp. Cô là người đẹp nổi tiếng ở Bangladesh, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân Instagram có hơn 1,8 triệu người theo dõi. Hiện Tangia Zaman Methila là thí sinh có lượng người theo dõi nhiều nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.