Mới đây, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện tại buổi họp báo công bố Hương Giang dự thi Miss Universe 2025. Ngoài việc gửi lời chúc đến đàn chị trước thềm thi quốc tế, Quỳnh Châu thu hút sự chú ý khi lần đầu lên tiếng về vụ việc một người lạ trà trộn vào tiệc cưới của mình, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Á hậu Quỳnh Châu cho biết gia đình cô không quá bức xúc, nhưng muốn làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có.Á hậu cho biết buổi tiệc hôm đó là một buổi lễ thân mật, chủ yếu dành cho họ hàng và bạn bè thân thiết. Vì vậy, khi phát hiện có người không quen biết xuất hiện, chụp ảnh cùng cô dâu - chú rể và nhiều nghệ sĩ, gia đình cảm thấy cần lên tiếng để tránh hiểu lầm.

Cô chia sẻ: "Tất cả thông tin thì mọi người cũng đã thấy thông báo ở trên mạng rồi, tôi cũng không có đính chính gì cả. Tôi chỉ lo sợ một điều vì người đó xuất hiện trong buổi tiệc thân mật mà lầm tưởng rằng thân thiết với gia đình, rồi bị sự hiểu lầm đó làm ảnh hưởng không hay. Đó là điều mà gia đình Châu lo nhất. Nên qua đây, tôi hi vọng mọi người sẽ nắm được thông tin để cẩn thận hơn, không gặp vấn đề phiền phức nào".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ về vụ việc có người trà trộn vào đám cưới

Trước đó, thông qua một bài đăng trên TikTok, Quỳnh Châu phát hiện đám cưới của mình có người lạ mặt trà trộn. Cụ thể, một nam thanh niên tên Đ. dù không quen biết cô dâu chú rể hay gia đình hai bên nhưng vẫn xuất hiện tại buổi tiệc, thậm chí ngồi bàn cùng nhiều khách mời nổi tiếng.

Trong loạt ảnh được chính Đ. đăng tải lên mạng có khoảnh khắc chụp ảnh cùng cô dâu cô dâu chú rể và còn thoải mái check-in trong không gian tiệc cưới sang trọng. Đáng chú ý, nam thanh niên này còn đăng ảnh selfie với một số khách mời và ra vào tại khu vực tổ chức tiệc riêng của bạn bè cô dâu chú rể.

Một nam thanh niên dự đám cưới của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn nhưng 2 bên cô dâu chú rể đều không biết danh tính

Sau khi biết sự việc, Á hậu Quỳnh Châu đã bình luận trên status của Đ. để tìm hiểu: "Đ. ơi nhưng hôm đó em dự đám cưới là khách của nhà trai hay nhà gái, chị xin thông tin xác nhận được không vì chị cũng rất ngại việc này với gia đình 2 bên".

Trả lời bình luận của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đ. gửi lời xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến đám cưới, thừa nhận hành động của mình không đúng và giải thích sự có mặt tại đám cưới xuất phát từ cá nhân. Ngay sau đó, Đ. cũng khóa các tài khoản mạng xã hội.

Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng, được chia sẻ dày đặc trên nhiều diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội. Hành động của Đ. bị đánh giá là kém tinh tế, phông bạt và vượt quá giới hạn. Không ít người cho rằng việc một người xa lạ cố tình xâm nhập sự kiện riêng tư của người khác, đặc biệt là một đám cưới có tính chất cá nhân là hành vi thiếu tôn trọng và khó chấp nhận.