Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) tập cuối lên sóng tối 28/5 hiện vẫn đang là chủ đề hot càn quét khắp các nền tảng MXH. So với cái kết gây tranh cãi ở Queen of Tears thì Cõng Anh Mà Chạy được khen ngợi nhiều hơn cả bởi một kết thúc không thể xuất sắc hơn. Theo đó, rating phim cũng tăng lên mức cao nhất trong suốt hành trình 16 tập phim gây sốt. Cụ thể theo Nielsen Korea, tập cuối cùng của Cõng Anh Mà Chạy đã ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 5,8%. Đây là mức tăng 0,5% so với rating 5,3% của tập trước. Thậm chí ở thời điểm cao nhất, rating còn vượt ngưỡng 8% trong đêm phát sóng.

Không chỉ phá kỷ lục rating của chính mình mà tập cuối Cõng Anh Mà Chạy còn trở thành chủ đề hot trên tất cả các nền tảng MXH tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Những khoảnh khắc đáng yêu, cảm động của các nhân vật chính như màn cầu hôn của Seon Jae (Byeon Woo Seok), khoảnh khắc Seon Jae khóc vì nghe lời chúc phúc của bà ngoại Sol hay khi anh và Sol (Kim Hye Yoon) cùng bước vào lễ đường,... tất cả đều trở thành chủ đề càn quét MXH.

Sau tập cuối, người xem phải tiếp tục dành vô số lời khen cho kịch bản quá hoàn hảo, xuất sắc bỏ xa nguyên tác của Cõng Anh Mà Chạy. Thực tế, Cõng Anh Mà Chạy chuyển thể từ một webtoon không được đánh giá quá cao. Biên kịch đã khéo léo thêm thắt những tình tiết thú vị, tiêu biểu như sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn mới - Tae Sung. Chính nhân vật này ở hồi kết đã hạ gục tay sát nhân, kết thúc chuỗi vòng tròn luẩn quẩn mà Sol và Seon Jae đang cố gắng để trốn chạy. Tay sát nhân qua đời cũng là lúc đôi chính có thể hoàn toàn mở lòng và hạnh phúc bên nhau. Phim vì vậy cũng có một kết thúc thật sự hoàn hảo, không thể viên mãn hơn.

Ở dòng thời gian trước, Tae Sung yêu thầm Sol, ở dòng thời gian này, Tae Sung lại là người ra tay hạ gục tay sát nhân, để Sol và Seon Jae có thể hạnh phúc bên nhau

Bình luận của khán giả: - Vui vì họ đã cưới nhau, buồn vì đã hết phim, lụy phim hết năm nay mất thôi. - Lâu lắm không có phim nào đỉnh thế này. Chết tôi mất. Đến phút cuối vẫn hay. - Tập cuối xem mà tủm tỉm cả buổi, không thể xuất sắc hơn nữa, quá nể biên kịch rồi. - Phải cày lại phim mất thôi, sao lại hoàn hảo từ tập 1 đến phút cuối thế này chứ. - Thứ 2 - 3 thế là hết ý nghĩa, lụy phim không dứt ra được.

Nguồn ảnh: tvN