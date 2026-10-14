Công an xác minh vụ người nước ngoài ghì đè, đuổi đánh tài xế xe ôm ở Nha Trang

Video: Người đàn ông đuổi đánh tài xế công nghệ (Video: Tuấn Hải)

Ngày 14/10, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông có hành vi hành hung tài xế xe ôm công nghệ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa hai bên.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khuya 13/10. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông nước ngoài mặc áo thun đen, quần tối màu quỳ trên vỉa hè, dùng tay ghì giữ phần thân trên của một tài xế xe ôm công nghệ đang nằm dưới đất.

Thời điểm này, nhiều người đứng xung quanh theo dõi, tìm cách can ngăn. Sau đó, tài xế thoát khỏi sự khống chế và bỏ chạy nhưng tiếp tục bị người đàn ông đuổi theo, có biểu hiện đe dọa.

Người đàn ông đuổi đánh tài xế xe công nghệ (ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông này còn được cho là tiến đến xô ngã xe máy của tài xế. Những hình ảnh trên sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hiện danh tính, quốc tịch của người đàn ông cùng nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.