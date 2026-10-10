Sáng 10/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/10, trong lúc cùng vợ bơi ghe đi đánh cá trên sông Trường Giang đoạn gần cầu Tam Giang (xã Núi Thành), ông Đ.V.P. (42 tuổi, trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) bị sét đánh , rơi xuống sông mất tích.

Khi xảy ra sự việc, vợ ông P. kêu cứu, mọi người chạy đến tìm cách cứu vớt nhưng không thấy ông P.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng xã Núi Thành cùng Đội SOS Quảng Nam và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến trưa nay (10/10), các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Cách đây không lâu, tại Sơn La xảy ra vụ 4 người dân bị sét đánh khi đang trú mưa trong lều.

Theo đó, khoảng 16h ngày 4/10, ông Sồng A Lứ (SN 1988), bà Mùa Thị Tồng (SN 1992, vợ ông Lứ), cháu Sồng Thị Dông (SN 2011, con ông Lứ) và bà Sồng Thị Gênh (SN 1971), cùng trú tại bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, đi gặt lúa trên nương.

Trong lúc làm việc, trời đổ mưa nên cả 4 người vào một chiếc lều nhỏ trên nương để trú. Khi họ đang ở trong lều, sét bất ngờ đánh xuống khu vực này, khiến cả 4 người ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng tại cơ sở nhanh chóng sơ cứu, sau đó đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên điều trị.