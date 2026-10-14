Rợn người cảnh hàng loạt 'quái xế' bốc đầu, đánh võng xe trên đường phố Hà Nội

Các nhóm thanh thiếu niên thường đi thành tốp nhỏ, mỗi tốp 2-3 xe hoặc 5-7 xe. Hầu hết đều ngang nhiên vi phạm luật giao thông như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, che biển số hoặc tháo biển số xe nhằm tránh bị nhận diện.
Trên đường, những chiếc xe máy liên tục rồ ga, rú còi, luồn lách qua nhau. Một số quái xế mạo hiểm khoe màn biểu diễn nguy hiểm như khoe chiến tích, bất chấp nguy cơ gây họa cho người đi đường.
Nhiều chiếc xe được thay đổi kết cấu hoặc độ pô, khiến tiếng động cơ vang lên chát chúa, phá vỡ sự yên tĩnh giữa đêm. Mỗi lần các nhóm tăng ga, tiếng ầm lại dội vào khu dân cư xung quanh.
Không chỉ có những nhóm đua xe, khu vực này còn xuất hiện đông người đứng dọc hai bên đường theo dõi, cổ vũ. Một số người sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sự hiếu kỳ và cổ vũ của đám đông càng khiến các “quái xế” thêm hăng máu, mải mê khoe những màn biểu diễn đỉnh cao.