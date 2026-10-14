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Rợn người cảnh hàng loạt 'quái xế' bốc đầu, đánh võng xe trên đường phố Hà Nội

Công Minh,
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Từ nửa đêm đến 4h sáng là giờ quái xế hoạt động, nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, phóng xe tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách trước sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.


Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Cứ từ nửa đêm đến rạng sáng, khu vực đường Lê Đức Thọ, đoạn trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) lại trở thành điểm tụ tập của nhiều nhóm “quái xế”. Mỗi lần các thanh, thiếu niên này tụ tập để đua xe trái phép, tiếng động cơ lại gầm rú, khuấy động sự yên tĩnh của buổi đêm. Còn những cú tăng ga đột ngột, các màn lạng lách, đánh võng nguy hiểm thì khiến những ai đi đường không khỏi giật mình hoảng sợ.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong các đêm 12 và 13/10, nhiều nhóm thanh thiếu niên đồng loạt xuất hiện trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Mỹ Đình. Các nhóm chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga, phóng nhanh như cơn lốc. Cảnh tượng này nhìn vừa phản cảm vừa gây kinh hãi vì tai nạn giao thông có thể xảy ra trong chớp mắt.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Trước đó, các nhóm này thường tụ tập tại đường Trường Chinh. Sau khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, địa điểm hoạt động của một số nhóm được chuyển sang khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 4.
Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 5.

Các nhóm thanh thiếu niên thường đi thành tốp nhỏ, mỗi tốp 2-3 xe hoặc 5-7 xe. Hầu hết đều ngang nhiên vi phạm luật giao thông như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, che biển số hoặc tháo biển số xe nhằm tránh bị nhận diện.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 6.
Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 7.
Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 8.

Trên đường, những chiếc xe máy liên tục rồ ga, rú còi, luồn lách qua nhau. Một số quái xế mạo hiểm khoe màn biểu diễn nguy hiểm như khoe chiến tích, bất chấp nguy cơ gây họa cho người đi đường.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 9.

Có “quái xế” còn lái xe nghiêng sát mặt đường, tạo ra những tia lửa trong lúc xe vẫn đang di chuyển. Thực hiện thành công, nhóm người lại hú hét khen ngợi nhau, bất chấp những ai chứng kiến đều bức xúc, lên án.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 10.
Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 11.

Nhiều chiếc xe được thay đổi kết cấu hoặc độ pô, khiến tiếng động cơ vang lên chát chúa, phá vỡ sự yên tĩnh giữa đêm. Mỗi lần các nhóm tăng ga, tiếng ầm lại dội vào khu dân cư xung quanh.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 12.
Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 13.

Không chỉ có những nhóm đua xe, khu vực này còn xuất hiện đông người đứng dọc hai bên đường theo dõi, cổ vũ. Một số người sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sự hiếu kỳ và cổ vũ của đám đông càng khiến các “quái xế” thêm hăng máu, mải mê khoe những màn biểu diễn đỉnh cao.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 14.

Nhiều người vừa lái xe vừa quay video, ghi lại những màn phóng nhanh, lạng lách để đăng tải lên mạng xã hội. Nguy cơ mất lái, va chạm vì thế càng tăng, đám đông đứng sát mép đường đang mải mê cổ vũ cũng có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 15.

Nắm bắt được thông tin, lực lượng công an phường đã sử dụng xe chuyên dụng để giải tán những người đứng xem, cổ vũ, đồng thời yêu cầu các nhóm đua xe giải tán. Tuy nhiên, việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn khi các nhóm vẫn ngang nhiên xuất hiện.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 16.

Anh Nguyễn Văn Chí, người dân sinh sống gần Sân vận động Mỹ Đình, cho biết, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là những nhà có người già, trẻ nhỏ.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 17.

“Những thanh thiếu niên này chạy xe với tốc độ cao, rất liều lĩnh, khiến người đi đường lo sợ. Trong khi đó, tiếng ồn còn làm nhiều người dân xung quanh giật mình, mất giấc ngủ giữa đêm”, anh Chí chia sẻ.

Rợn người cảnh quái xế Hà Nội bốc đầu , đánh võng trên đường phố lúc nửa đêm - Ảnh 18.

Anh Chí bày tỏ, những người dân như anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp mạnh tay để xử lý triệt để những hành vi vi phạm này, chặt đứt mọi hội nhóm tụ tập đua xe, đảm bảo sự an toàn trên đường phố.

Theo VTC News Copy link 13/10/2026 21:34 (GMT +7)
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