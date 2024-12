Liên quan đến vụ việc anh L.V.Q. (SN 1991, ngụ ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) trình báo bị nhóm đối tượng bắt sang Campuchia, nhốt vào phòng kín, hành hạ và đòi người thân anh Q. phải chuyển cho chúng 200 triệu đồng để chuộc mạng, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, hiện Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tiến hành xác minh nội dung trình báo về việc.

Được biết, hiện tại anh Q. đang điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM do bị nhóm đối tượng ở Campuchia nhốt vào khu nhà rồi đánh, chích điện nhiều ngày gây chấn thương nặng. Tinh thần còn hoảng loạn cùng vết thương đau nhức nên Q. phải nằm điều trị thêm thời gian.

Chia sẻ thêm với báo Giao thông, anh Q. cho biết, khoảng 13h ngày 10/12, anh được một người quen hẹn lên huyện Bến Lức, tỉnh Long An để cùng đi xin việc làm trong công ty. Khi đang ngồi chờ ven tuyến quốc lộ 1 thì có ô tô du lịch 4 chỗ chạy về hướng TP.HCM dừng lại hỏi về đâu lên xe cùng đi cho vui.

Nạn nhân với các vết thương trên người được cho là bị đánh đập, chích điện trong những ngày bị bắt nhốt. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ban đầu anh Q. từ chối, nhưng tài xế nói đi chung tuyến đường, không lấy tiền nên anh đồng ý lên xe đi chung. Mặt khác, vì chờ bạn quá lâu, không thấy tới nên nôn nóng bỏ đi.

Khi xe chạy được khoảng 1km, tài xế đưa cho chai nước suối, uống gần hết anh gục xuống băng ghế ngủ mê man. Lúc mở mắt phát hiện đã đang ở bên phần đất Campuchia, tại đây anh được đưa vào chung một phòng có năm người (một nữ) được nhóm thanh niên quản lý rất chặt.

Vài giờ sau, nhóm bắt cóc yêu cầu anh ký hợp đồng giao việc, đảm bảo doanh thu trung bình 2.000USD/tháng. Nếu không hoàn thành mức lương, họ sẽ bán anh sang công ty khác. Anh Q. không đồng ý thì bị nhóm này yêu cầu đưa 200 triệu tiền chuộc. Nhóm này cũng thu toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân, tiền mặt của anh.

Chia sẻ thêm về quá trình giải cứu con trai, báo Dân Trí dẫn lời bà Mỹ cho biết, tối 11/12, một phụ nữ trong nhóm bắt cóc gọi điện thoại yêu cầu gia đình bà chuyển 200 triệu đồng để chuộc con.

Đầu dây bên kia, anh Q. khóc lóc nói: "Mẹ ơi cứu con. Họ đánh, chích điện con chịu hết nổi rồi, nếu không có tiền họ giết con". Trong 2 ngày tiếp theo, Q. bị nhóm người cầm cây đánh liên tục vào người, nằm bất động.

Bà Mỹ cho hay, khi nhận tin, cả nhà bà Mỹ hoang mang, lo lắng nhưng nhà không có số tiền lớn như vậy nên nói với nhóm đối tượng chờ mình đi vay mượn. Đối tượng nữ đe dọa bà Mỹ: “Chuyển đủ tiền thì sẽ đưa Q. về TP Hồ Chí Minh, lên đó mà nhận!”

Hai ngày bị nhốt, Q. bị đánh liên tục và các đối tượng đồng ý giảm giá tiền chuộc là 150 triệu đồng. Cùng phòng với Q. là một người tên H., quê Tuyên Quang. Gia đình H. đồng ý chuộc H. với giá 120 triệu đồng. Lúc này Q. đã nhờ H. nói giúp gia đình H. cho vay 150 triệu để chuộc mình, H. đồng ý.

Sau khi gia đình H. chuyển tiền, chiều 13/12, các đối tượng bịt mắt đưa Q. và H. rời khỏi phòng ra đường lớn. Tại đây H. thuê xe với giá 20 triệu đồng để cùng Q. đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Cả 2 về đến Việt Nam tiếp tục thuê xe về nhà Q. để vay mượn 170 triệu đồng trả cho H., gia đình đưa Q. vào bệnh viện chữa trị.