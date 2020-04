Công an vào cuộc vụ nhóm thanh niên đánh bảo vệ bệnh viện, sau đó gây tai nạn chết người

SGGP đưa tin, sáng 9/4, thông tin từ một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tiến hành mời nhóm thanh niên hành hung bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi sau đó gây tai nạn chết người lên làm việc.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ, khoảng 14h30 ngày 8/5, 2 người bạn dùng ô tô đưa một thanh niên ngụ phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột bị thương ở tay vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nhóm thanh niên hành hung nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Những người này đậu xe trước cổng cấp cứu lâu. Trong khi đó, theo quy định, ô tô đưa bệnh nhân đến chỉ được đậu 5 phút để nhường đường cho xe cấp cứu. Bảo vệ đến nhắc nhở thì tài xế đưa xe đi nhưng 2 thanh niên trên đã quay lại hành hung bảo vệ.

Hậu quả, nam bảo vệ bị đánh chấn thương đầu, gây chóng mặt, sưng gò má, vết thương sau đầu phải chụp CT.

Theo báo Công an TP.HCM, bệnh viện ngay lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhóm thanh niên mặc kệ và bỏ về. Tuy nhiên, khi rời bệnh viện, nhóm này lái ô tô đi đến đường Trần Quý Cáp (phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) thì gây tai nạn, đâm vào một phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Hiện nội dung vụ việc đang được làm rõ.