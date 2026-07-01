Trưa ngày 1/7, thông tin từ UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết, sáng cùng ngày, người thân đã phát hiện thi thể cụ ông Nguyễn Văn Th. (86 tuổi, trú tại ấp 1A, xã Đức Hòa, tỉnh Long An) - người rời khỏi nhà không rõ lý do từ chiều 29/6, theo báo Dân Việt.

Trước đó, gia đình ông Th. cho hay, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/6, cụ ông rời khỏi nhà không rõ lý do. Người thân của ông sau đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, đến địa chỉ quen biết, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ song không có kết quả.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm cụ ông rời nhà.

Đến sáng ngày 1/7, người dân sống gần kênh Bà Sáu - cách nhà ông Th. khoảng 200m phát hiện một thi thể nổi lên mặt nước, trôi dạt vào bờ. Nghi ngờ đây là ông lão nên người dân đã báo với người thân của ông.

Các con của ông Th. bày tỏ, họ không rõ lý do cha mình đi đâu mà té ngã xuống kênh. Hiện, gia đình đang lo hậu sự cho cụ ông. Gia đình cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã hỗ trợ tìm kiếm trong quá trình ông Th. thất lạc.