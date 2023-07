Công an TP.HCM tiếp tục điều tra các tài khoản câu "like" vụ Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, là luật sư, nhà báo), và bị can Trần Văn Sỹ (luật sư).

Theo kết luận điều tra, đối với các đối tượng có hành vi sử dụng các tài khoản Facebook và YouTube để đăng bài, đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu nhằm mục đích câu "like" để tăng thu nhập, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với Phòng an ninh mạng và các đơn vị chức năng để điều tra, xác minh và thu thập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra các tài khoản câu 'like' vụ Nguyễn Phương Hằng

Đối với các tài khoản Facebook tên: Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Đàm Ngọc Tuyên, Xóm Nhiều Chuyện, Giác Tịnh Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan; các tài khoản YouTube tên: Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên Niên Tiểu Sử, Lan Đinh, cơ quan điều tra đã phối hợp với cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với bà Trương Thị Việt Hà nhằm làm rõ tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương có phải do bà Hà là người đăng ký, sử dụng, quản lý và duy trì hoạt động không.

Làm việc và kiểm tra điện thoại di động của bà Trương Thị Việt Hà, lực lượng chức năng không phát hiện các thông tin liên quan đến việc làm chủ tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Bà Hà trình bày chỉ sử dụng hai tài khoản Facebook và không có liên quan đến tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Làm việc với ông Đàm Ngọc Tuyên để làm rõ tài khoản Facebook tên Đàm Ngọc Tuyên có phải do Tuyên là người đăng ký, sử dụng, quản lý và duy trì hoạt động hay không nhưng hiện nay Tuyên không có mặt tại địa phương và ở đâu không rõ.

Cơ quan công an cũng xác minh và triệu tập bà Trương Mỹ Phương để làm rõ tài khoản Facebook tên Vô Thường có phải do Phương là người đăng ký, sử dụng, quản lý và duy trì hoạt động hay không nhưng Phương đã xuất cảnh rời khỏi Việt Nam.

Để làm rõ các tài khoản tên Đinh Lan, Lan Đinh, Kim Mao TV Hoàng Ngọc có phải do bà Đinh Thị Lan, ông Phạm Hoàng Việt là người đăng ký, sử dụng, quản lý và duy trì hoạt động hay không, cơ quan điều tra đã xác minh và triệu tập bà Lan, ông Việt nhưng chưa làm việc được.

Cơ quan chức năng chưa xác định được địa chỉ IP máy chủ, ID người dùng của các tài khoản Facebook, YouTube nêu trên.