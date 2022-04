Bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Bị "mẹ kế" bắt quỳ gối học trong chuồng chó, cái chết là hệ quả của cả những vết thương cũ

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị gì ghẻ bạo hành ở TP.HCM, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án, kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Công an TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, thông tin trên tờ Dân trí cho biết.



Trước đó, vào ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo kết luận điều tra, Trang và Thái có quan hệ tình cảm nam nữ. Tháng 09/2020, cả 2 cùng bé N.T.V.A. (con riêng của Thái) chuyển về sinh sống ở căn hộ chung cư Topaz 2 Saigon Pearl đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Từ tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần bạo hành con riêng của người tình, dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn…

Về phần Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập hành hạ con ruột của mình nhưng không can ngăn. Một số lần Trang hành hạ bé A., Thái còn chửi mắng và đánh bé.

Riêng ngày 22/12, trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h Trang đã hành hạ dã man bé V.A. dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái.

Các vết thương cũ là yếu tố tác động thêm dẫn tới cái chết

Ngoài ra, trong kết luận điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có kết luận giám định pháp y bổ sung, giải thích các vết thương trên cơ thể bé gái. Cụ thể, các tổn thương mới, xảy ra khoảng 1 đến 6 giờ trước khi tử vong, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Các tổn thương cũ, xảy ra khoảng 2 đến 25 ngày trước khi tử vong, là yếu tố tác động thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân, nguồn trên cho biết thêm.

Trước đó, chiều 22/12/2021, một bệnh viện ở quận Bình Thạnh, TPHCM tiếp nhận bé gái đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong, thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi bị bạo hành, nên bệnh viện đã trình báo công an.

Ngày 23/12/2021, Công an quận Bình Thạnh xác định có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang - đối tượng nghi bạo hành bé gái đến tử vong.

Ngày 28/12, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang để điều tra tội Hành hạ người khác. Ba ngày sau, Nguyễn Kim Trung Thái - cha ruột bé gái cũng bị bắt để điều tra hành vi đồng phạm với Trang.

Ngày 31/12/2021, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con. Ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Đồng thời, Công an có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trang về tội "Giết người" và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Tháng 2/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định nguyên nhân cháu A. tử vong là do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

