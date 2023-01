Công an TP.HCM kiểm tra công tác PCCC dịp Tết Nguyên đán tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng 6-1, Công an TPHCM đã lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (PC07) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Buổi kiểm tra do Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM làm trưởng đoàn. Theo Đại tá Tâm, việc kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm làm trưởng đoàn kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, ban chỉ huy Phòng PC07 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ Cảng trong quá trình thực hiện Luật PCCC; trao đổi thông tin, tài liệu liên quan; tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ PCCC; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật PCCC.



Đoàn kiểm tra tại khu vực bếp ăn của Cảng.

Công tác phòng cháy chữa cháy của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đánh giá nghiêm ngặt trước Tết Nguyên đán 2023.

Đoàn kiểm tra tại Đội Cứu hỏa khẩn nguy nằm trong Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lực lượng kiểm tra đồng thời cũng hướng dẫn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực bảo vệ, đảm bảo an toàn PCCC trong khu vực Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, việc kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.