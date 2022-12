Công an TP HCM bắt nóng kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa bắt nóng đối tượng Mai Nhật Thông (SN 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Công an TP HCM xác nhận Thông là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở quận 7, quận 4. Từ nguồn tin tố giác của người dân, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận 7 bắt giữ đối tượng này.

Đối tượng Mai Nhật Thông bị bắt giữ

Thông thừa nhận là người nghiện ma túy và đã gây ra ít nhất 4 vụ cướp giật từ đầu tháng 12 đến nay. Để có tiền mua ma túy, Thông chạy xe lượn lờ trên địa bàn quận 4, quận 7 để cướp giật giỏ xách, điện thoại.

Từ lời khai của đối tượng Thông, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Vượng (SN 1986, quê Nam Định) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.