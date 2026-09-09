Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân nam giới được phát hiện trên sông Sài Gòn, nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h ngày 8/9, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trôi trên mặt nước, tại khu vực bến phà Thanh Đa, thuộc khuôn viên bờ kè công viên Lô 1, Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TPHCM.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và đưa thi thể lên bờ. Công an phường Bình Quới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh vụ việc.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun đen có cổ và quần thun ngắn màu đen, trên người có hình xăm.

Hiện danh tính và thân nhân của nạn nhân chưa được xác định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, liên hệ đơn vị tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM; hoặc trình báo công an địa phương gần nhất để phối hợp giải quyết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.