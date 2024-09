Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Phạm Như Cương, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Xuân cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của cô giáo T. , Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an phường Khương Đình xác minh đối tượng lạ mặt và mời lên làm việc. Đối tượng được xác định tên T., sinh năm 1988, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

"Chúng tôi xác định, đối tượng này theo dõi cô giáo T. để biết địa chỉ nơi ở. Có thể đối tượng muốn nói chuyện, đàm phán với cô giáo liên quan đến nội dung đơn thư phản ánh về trường nơi cô đang công tác và không có động cơ nguy hiểm. Trong suốt quá trình theo dõi, đối tượng không có hành vi tương tác trực tiếp với cô giáo. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dừng theo dõi và rời đi ngay lập tức", Trung tá Cương cho hay.

Đối tượng lạ mặt theo dõi cô T. trên xe buýt và ga tàu.

Liên quan đến việc đối tượng này có được ai thuê mướn hay không, Trung tá Cương cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh và chưa thể khẳng định, nhưng không loại trừ khả năng đối tượng được nhờ vả để theo dõi cô giáo T.

"Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và răn đe, yêu cầu đối tượng cam kết không tái phạm. Hiện chưa có hậu quả nào xảy ra", Trung tá Cương nói.

Về nội dung đơn thư phản ánh của cô giáo T. đối với nhà trường, Trung tá Cương cho biết thẩm quyền giải quyết thuộc về Thanh tra Sở Giáo dục Hà Nội. Công an quận Thanh Xuân sẽ điều tra khi có yêu cầu từ phía Thanh tra Sở Giáo dục Hà Nội.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, trưa 23/9, đối tượng lạ mặt đeo bám cô giáo T. đã ngồi uống nước với một người đàn ông được cho là bảo vệ của trường nơi cô T. công tác.

Theo điều tra của phóng viên, sau khi làm việc với cơ quan công an, trưa 23/9, đối tượng lạ mặt đeo bám cô giáo T. đã ngồi uống nước với một người đàn ông được cho là bảo vệ của trường nơi cô công tác. Vị trí quán nước được xác định cách trường khoảng 150m. Được biết, người bảo vệ này tên H., có mối quan hệ với kế toán tại trường, tên N.

Tiếp nhận thông tin của phóng viên, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Xuân cho biết sẽ điều tra, xác minh thông tin.

Trước đó, ngày 20/9, báo Tiền Phong đăng tải bài viết: “ Cô giáo ở Hà Nội cầu cứu cảnh sát vì bị đối tượng xăm trổ bám theo trên đường về nhà ”, phản ánh Cô T., giáo viên của một trường phổ thông liên cấp ở quận Thanh Xuân cho biết bị một đối tượng xăm trổ, lạ mặt, bám theo khi cô đi buýt từ trường về nhà. Vụ việc được cơ quan công an đang thụ lý giải quyết và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã chỉ đạo kiểm tra sự việc.

Theo cô T., nguyên nhân khiến cô nghi ngờ mình bị đối tượng lạ mặt theo dõi có thể liên quan đến việc cô và một số giáo viên khác viết tâm thư gửi Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan phản ánh các vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại trường phổ thông liên cấp tại quận Thanh Xuân mà cô công tác.