Công an thông tin vụ cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn hơn 1 năm

Ngày 2/10, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ mất tích bí ẩn của cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo đó, sau khi Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm Hải Như gửi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc công an Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, Công an Hà Nội lấy lời khai của một số người thân của Hải Như, xác định tối 14/7, Như hẹn gặp Tống Nguyên Tiến (SN 1997, bạn trai Như) để giải quyết việc nợ nần nhưng sau đó gia đình không liên lạc được với cô gái này.

Về phía Tống Nguyên Tiến, nhà chức trách xác định khoảng 19h ngày 14/7/2022, Tiến về quê. Đến khoảng 4h ngày hôm sau, Tiến quay lại phòng trọ rồi đi ra, có biểu hiện bất thường về tâm lý nên các bạn cùng phòng trọ đã đi tìm, kết quả nam thanh niên này đã tử vong.

Cô gái bị mất tích Lương Hải Như.

Về hoạt động điều tra, cơ quan chức năng đã rà soát, thu thập dữ liệu hình ảnh trích xuất camera trên các tuyến đường tại một số địa bàn liên quan đến các cung đường di chuyển của Hải Như và Tiến; tổ chức nhận diện hình ảnh người trong dữ liệu trích xuất; rà soát xung quanh hiện trường khu vực nhà trọ của Tiến; sử dụng chó nghiệp vụ rà soát, tìm kiếm đồ vật tại một số địa điểm có liên quan tới Tiến tại huyện Hoài Đức, Chương Mỹ; Tổ chức rà soát, tìm kiếm dọc 2 bên và lòng sông Đáy (khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức)... Đến nay, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản của Hải Như.

Ngoài những nội dung trên, Công an TP Hà Nội chưa phát hiện thêm thông tin gì có giá trị trực tiếp liên quan đến tung tích của Hải Như.

Vì vậy, Công an TP Hà Nội chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hay không không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật.

Ngày 21/11/2022, do hết thời hạn xác minh theo quy định, Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của bố Hải Như. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích cô gái 23 tuổi. Khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin.

Trước đó, tối 14/7, Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến 21h cùng ngày, gia đình cô gái 23 tuổi mất liên lạc với Như. Qua thiết bị điện thoại có định vị, người nhà Hải Như phát hiện cô di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan tội phạm. Thời gian sau đó, nhiều cuộc tìm kiếm, trục vớt thi thể được triển khai từ phía gia đình, cơ quan chức năng và các đơn vị thứ 3.

Tuy nhiên, kết quả không khả quan. Liên quan đến Hải Như, người nhà cho biết, trước khi Như mất tích, cô gái 23 tuổi từng có quan hệ tình cảm với Tống Nguyên Tiến. Hai người sau đó có mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên dừng việc yêu đương.

Trong quãng thời gian sau khi chia tay, Tiến từng hành hung, chặn đường Hải Như, đã bị cơ quan chức năng can thiệp. Ngay sau khi Hải Như mất tích, Tiến cũng được phát hiện tự tử tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.