Sáng 29/10, Công an tỉnh Hưng Yên có thông tin ban đầu vụ việc cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG xảy ra tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, vào hồi 19h01 ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG BKS 29C-677.01 tại đường 206, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên do anh N.V.Đ, sinh năm 1987, trú tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng điều khiển.

Hiện trường xe bồn bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, xe bồn BKS 29C-677.01 đang lưu thông trên đường đã va chạm vào barie giới hạn chiều cao dẫn đến cháy ở xe bồn và ảnh hưởng sang 01 xe ô tô tải trọng tải 2,5 tấn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 05 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức triển khai phun nước chữa cháy làm mát ngăn nổ, dập tắt đám cháy. Đến 20h06 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, anh N.V.Đ bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.