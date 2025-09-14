Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎

Khoảng 9h20 ngày 13/9, khi điều khiển xe bồn chở bê tông đến khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội), Long đã va chạm với xe máy điện do một nữ sinh lớp 10 cầm lái.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi gây va chạm đã cố ý tiếp tục lái ô tô kéo lê nữ sinh trên đường, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong. Long cho rằng làm như vậy để nạn nhân chết luôn, bản thân đi tù sẽ không phải lo bồi thường.

Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh (SN 2010) đi xe máy điện bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây tai nạn, Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.‎‎

Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Đinh Văn Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng.