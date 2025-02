Công an thông tin chính thức nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người tử vong ở Sơn La

Ngày 22/2, Bộ Công an vừa có báo cáo thông tin ban đầu và yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Sơn La.

Theo cơ quan chức năng,hồi 23h30' ngày 21/02/2025, tại Km235+100 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 26F-009.08 do Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển đi theo hướng Sơn La – Hà Nội với tổ hợp xe đầu kéo biển kiểm soát 30C-095.93 kéo sơ-mi rơ-mooc biển số 36R-004.73 do Đỗ Xuân Thành điều khiển đi chiều ngược lại.

Hậu quả làm 06 người chết, gồm 05 hành khách trên xe 26F-009.08 và lái xe đầu kéo Đỗ Xuân Thành; 09 người bị thương, 02 ô tô bị hư hỏng nặng. Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể đối với lái xe Hùng cho kết quả âm tính.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh:BCA)

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định: do lái xe khách Nguyễn Đình Hùng điều khiển ô tô đến đoạn đường vòng cua, do trời mưa, mặt đường trơn trượt, lái xe không làm chủ tốc độ dẫn đến phần đuôi xe khách văng vào đầu tổ hợp xe đầu kéo đi ngược chiều gây ra vụ tai nạn trên.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La khẩn trương tiếp cận hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Do điều kiện thời tiết và địa hình khu vực miền núi, nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn, đến 06h00 ngày 22/02, cơ bản đã hoàn thành khắc phục hiện trường vụ tai nạn, đảm bảo phương tiện lưu thông trên tuyến.

Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2025; tập trung tuần tra, kiểm soát để hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, tập trung vào tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến đường đèo dốc, nguy hiểm, tập trung các khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông... để kiềm chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là liên quan đến xe khách...

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.