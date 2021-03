Công an Thanh Hóa thu giữ gần 3.000 Iphone lậu

Cụ thể, tối ngày 4/3, tại Km380 QL1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Trịnh Văn Thịnh làm Tổ trưởng đã dừng và kiểm tra đối với xe ô tô mang BKS 51C – 699.08 do Trương Văn Vốn (SN 1974) ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh điều khiển.

Gần 3.000 Iphone không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe có 37 thùng cát tông bên trong có 2.998 điện thoại mang nhãn hiệu IPhone các loại do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng.



Bước đầu lái xe Trương Văn Vốn khai nhận toàn bộ số hàng trên được Vốn vận chuyển thuê từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội với giá cước 20.000.000đ. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tổ công tác đã lập biên bản đưa về bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh điều tra và xử lý.