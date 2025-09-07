Chiều 6-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin bước đầu về việc phong tỏa, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", đứng giữa). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Mạnh "gỗ" đến cơ quan công an để điều tra làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Căn cứ các hành vi vi phạm của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh gỗ ở số 91, đại lộ Lê Lợi trong chiều cùng ngày 6-9.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa, khám nhà Mạnh "gỗ" trong chiều ngày 6-9. Ảnh: Thành Nam

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") - một "trùm giang hồ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ trước đó.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Mai cùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.