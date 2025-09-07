Cháy dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng ở Nha Trang, thương vong hiện chưa xác định
Lực lượng chức năng đang tìm cách dập lửa tại một căn nhà 5 tầng ở khu vực Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Căn nhà 5 tầng gồm 4 tầng chính 1 tầng thượng. Căn nhà đang kinh doanh dụng cụ khóa cửa, máy cưa tay.
Thương vong hiện chưa rõ. Tuy nhiên theo người dân, thời điểm xảy ra đám cháy không có ai trong nhà.
Đến 19 giờ 56 phút, nhiều chiến sĩ dùng thang để tiếp cận các tầng cao nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát dữ dội.
Đến 20 giờ ngày 6-9, ngọn lửa đang bùng phát mạnh hơn tại căn nhà 5 tầng tại vòng xoay Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Khoảng 20g 30 phút lửa bùng to