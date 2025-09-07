Khoảng 19 giờ ngày 6-9, người dân báo cháy lớn tại địa chỉ 143 đường Thái Nguyên (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử 4 xe chuyên dụng đến để tham gia cứu chữa.

Căn nhà 5 tầng gồm 4 tầng chính 1 tầng thượng. Căn nhà đang kinh doanh dụng cụ khóa cửa, máy cưa tay.

Thương vong hiện chưa rõ. Tuy nhiên theo người dân, thời điểm xảy ra đám cháy không có ai trong nhà.

Đến 19 giờ 56 phút, nhiều chiến sĩ dùng thang để tiếp cận các tầng cao nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Đến 20 giờ ngày 6-9, ngọn lửa đang bùng phát mạnh hơn tại căn nhà 5 tầng tại vòng xoay Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khoảng 20g 30 phút lửa bùng to

Một số hình ảnh tại hiện trường

Đến 21 giờ đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lực lượng chức năng đã điều thêm 1 xe thang chuyên dụng

Đến 21 giờ 25 phút tầng 3 vẫn còn cháy lớn bên trong

Theo các nhân chứng, tầng hai căn nhà có nhiều vật dụng nghi chứa chất dễ cháy, nên lửa bốc mạnh, gây cản trở công tác dập lửa. Đến khoảng 21 giờ 50 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 22 giờ 10 phút, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý kỷ thuật để tiếp cận, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.



