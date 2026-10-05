Công an mời 2 phụ huynh làm việc liên quan việc cản trở 127 học sinh đến trường

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, đến nay vẫn còn 127/166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn vẫn chưa đến điểm trường chính và Phân hiệu Tân Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động phụ huynh sớm đưa con trở lại trường.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an mời 2 phụ huynh đến làm việc để làm rõ hành vi ngăn cấm, cản trở các em học sinh đến trường, lãnh đạo xã Quỳnh Tam cho biết thêm.

Nhà trường bố trí xe và giáo viên đến đón học sinh đi học nhưng 127 em ở điểm trường Tiến Sơn vẫn không đi.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh giảm 163 điểm trường lẻ.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng gần 30 năm, chỉ có 5 phòng học và cơ sở vật chất đã xuống cấp. Qua các đợt kiểm tra ngày 29/8, 11/9 và 27/9, cơ quan chức năng xác định điểm trường không có phòng học chức năng, không đảm bảo điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy học và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn là phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi học tập của học sinh.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm trường Tiên Sơn

Để hỗ trợ phụ huynh, tỉnh tiếp tục bố trí ô tô đưa đón học sinh, có giáo viên đi kèm và hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa. Phụ huynh được lựa chọn cho con học tại điểm chính hoặc Phân hiệu Tân Sơn.

Nhà trường được yêu cầu tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh từ ngày 5/10, bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu.

UBND xã Quỳnh Tam tiếp tục đến từng gia đình vận động phụ huynh đưa con trở lại trường. Công an địa phương được giao đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón, xử lý các hành vi cản trở việc đưa học sinh đến trường và những vi phạm pháp luật liên quan.

Phòng học tại điểm trường Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng.

Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An bày tỏ lo lắng khi việc học của 127 học sinh đã gián đoạn một tháng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức, đồng thời mong phụ huynh sớm đưa con trở lại lớp.