Ngày 25/7, Công an Hà Nội thông tin, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 23/7/2026, kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn, Công an xã Ô Diên phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm tiền mặt, điện thoại di động và các vật chứng phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với V.T.H. (SN 1983) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Ô Diên lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường quản lý khách lưu trú, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các hành vi vi phạm.