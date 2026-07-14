Ngày 14/7, báo Dân trí dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Vũ Quang Huy (37 tuổi), Âu Dương Lễ (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Tbay) và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an, Huy là người chủ mưu, trực tiếp điều hành đường dây môi giới mại dâm nam có quy mô lớn trên không gian mạng. Đường dây cung cấp người bán dâm cho khách trong nước và người nước ngoài, đồng thời tổ chức các chuyến “đi tour” đến nhiều tỉnh, thành phố theo yêu cầu.

Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống website do nhóm này sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện danh sách khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt cho biết, trước đó qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện website traimodel.com có dấu hiệu môi giới mại dâm dưới vỏ bọc giới thiệu người mẫu, "giao lưu" và "dịch vụ cá nhân".

Website đăng tải hồ sơ của nhiều nam giới với hình ảnh, thông tin về ngoại hình, khu vực hoạt động cùng các nội dung mang tính quảng bá. Ngoài traimodel.com, cơ quan điều tra xác định đường dây còn vận hành nhiều website khác như alotrai.com, emtrai.com, traigoivip.com, traibaosaigon.com và traibao69.com.

Khoảng 14h ngày 8/7, lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn Hoàng Tử tại phường Mỹ Đình, Hà Nội, phát hiện một cặp nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Người mua dâm khai đã liên hệ qua website traimodel.com, thỏa thuận mức giá 1,5 triệu đồng và chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của Vũ Quang Huy trước khi được sắp xếp người bán dâm đến khách sạn.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội bắt giữ Vũ Quang Huy tại TP.HCM. Khám xét, trích xuất dữ liệu từ hệ thống website, cơ quan điều tra phát hiện danh sách khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo hình thức điều phối người bán dâm đến khách sạn hoặc di chuyển giữa nhiều tỉnh, thành phố theo yêu cầu của khách. Huy sử dụng tài khoản Zalo để trao đổi, thỏa thuận giá, nhận tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng rồi điều người bán dâm đến địa điểm đã hẹn.

Bước đầu, Huy khai đã điều hành đường dây từ đầu năm 2023, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Huy thuê Âu Dương Lễ và Hoàng Hữu Nghĩa thiết kế, lập trình tổng cộng sáu website phục vụ hoạt động của đường dây, với chi phí khoảng 5 triệu đồng mỗi website.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án.